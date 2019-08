Djokovic y Federer avanzan en Cincinnati

Novak Djokovic y Roger Federer, favoritos para llevarse el título del Masters 1000 de Cincinnati, ganaron sus respectivos duelos y avanzaron a la tercera ronda del torneo.

Djokovic, número uno del mundo, comenzó su defensa del título con un triunfo por 75 y 6-1 frente al estadounidense Sam Querrey. Djokovic apenas necesitó de 1 hora y 18 minutos para asegurarse la victoria y el pase a la tercera ronda, en la que tendrá de rival al ganador del partido que esta noche disputan el estadounidense John Isner, decimotercer cabeza de serie, y el español Pablo Carreño.

El número uno del mundo volvió a imponer su mejor tenis en todas las facetas del juego con un saque que le permitió conseguir 15 ‘aces’ y 5 dobles faltas, por 9 y 4, respectivamente, de Querrey, quien ha perdido 8 de los 9 partidos que ha disputado contra Djokovic como profesional.

Federer no tuvo problemas con una interrupción por lluvia y en apenas una hora y un minuto venció por 6-3 y 6-4 al argentino Juan Ignacio Londero. Federer, máximo ganador en Cincinnati con siete títulos, se mostró consistente en todas las facetas del juego a pesar que Londero hizo una muy buena labor al estar siempre en el partido.

Pero al final la superioridad de Federer fue manifiesta con unas estadísticas de nueve ‘aces’ sin ninguna doble falta, por 3 y 3, respectivamente, de Londero. Federer no cedió ni una sola vez el saque y apenas dejó que Londero tuviera una sola oportunidad de hacerle un ‘break’. “Me he sentido bien”, comentó Federer al concluir el partido. “Las interrupciones por lluvia nunca son buenas porque pierdes el ritmo, pero al final me he sentido cómodo en la pista y lo importante era conseguir la victoria”.

La sesión matinal de la segunda jornada dejó los triunfos del español Roberto Bautista Agut, undécimo cabeza de serie, y del argentino Diego Schwartzman. Bautista Agut hizo buenos los pronósticos al vencer por 7-6 (6) y 6-3 a Hubert Hurkacz, y su rival en la segunda ronda será Frances Tiafoe, quien se impuso por 7-6 (7) y 6-3 al francés Gael Monfils.

Schwartzman, número 24 en la clasificación de la ATP, comenzó con pie derecho y ganó por primera vez en esta ciudad, donde había perdido en sus apariciones en 2017 y 2018. Schwartzman se impuso por 7-6 (2) y 6-3 al serbio Laslo Djere, trigésimo séptimo en la clasificación mundial, en lo que fue el primer duelo entre ambos tenistas. La victoria fue la número 29 que consigue el tenista argentino en lo que va de año y su próximo rival será el moldavo Radu Albot, número 39 de mundo, que dio la sorpresa en la primera jornada al vencer al croata Marin Cilic, decimocuarto cabeza de serie.

En otro resultado destacado de ayer, Stanislas Wawrinka se impuso 5-7, 6-4, 7-6 a Grigor Dimitrov.

Roger Federer está cerca de jugar en nuestro país

El regreso de Roger Federer a México por primera vez desde 1996 se podría oficializar muy pronto, de acuerdo a Renata Burillo, directora de la Administración del Consejo Mextenis. Federer jugaría partidos de exhibición en Sudamérica el próximo mes de noviembre. “No hay contrato firmado, sólo son rumores. Él está hablando de un posible tour en América del Sur, pero aún no se deciden los lugares a los que iría”, comentó Burillo. Sobre esta posibilidad habló el director del torneo Abierto de Los Cabos, José Antonio Fernández. “Estamos en conversaciones con su agente. Estamos finalizando algunos detalles sobre el contrato y esperamos poder anunciarlo en las próximas semanas”. Aunque el regreso del astro suizo aún no está confirmado, las posibilidades de que los amantes del deporte blanco vean al considerado “mejor tenista de la historia” son altas.