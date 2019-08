Pide 'entender' labor de tránsitos

Pedro Luis Bernal, titular de Tránsito y Vialidad de Torreón, volvió a referirse a los ya frecuentes episodios de conflicto entre elementos de la corporación y ciudadanos, lanzó un llamado "especial" para que los conductores puedan "entender" la labor de los agentes y se eviten situaciones de falta de respeto, mismas que además terminan viralizándose a través de las redes sociales.

"A raíz de los últimos videos que han estado circulando en redes sociales y que algunos medios han tomado, yo he tenido varias pláticas con la mayoría de los agentes, les comento que en la medida que nosotros tengamos un comportamiento respetuoso con los ciudadanos y no caigamos en ningún tipo de provocación, nosotros no podemos si algún ciudadano cae en alguna agresión, nosotros no podemos como representantes de la autoridad, rebajarnos a ese nivel, tenemos que guardar la compostura, prudencia, debemos de invitar a los ciudadanos que se tranquilicen".

El jefe de Tránsito además otorgó un voto de confianza a sus elementos, de quienes dijo que cuentan con la experiencia necesaria para "ya no caer en provocaciones".

Señaló que de los elementos que cuentan con menor recorrido laboral tienen "al menos tres años", por lo que han podido ya tener un panorama de lo que pueden encontrarse en la ciudad, "tanto de lo bueno como de lo malo".

Dijo que apostarán por seguir en las próximas semanas con las capacitaciones en materia de derechos humanos y operatividad, por lo que pide también a los conductores que circulen en el marco del respeto al reglamento.

"Si todos ponemos de nuestra parte, no deben presentarse estos casos", señaló.

Capacitación