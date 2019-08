'Me confundieron', dice dueño del coche rayado por infidelidad

"Probablemente me confundieron o confundieron el coche", dice Gerardo Ismael de 25 años, a quien la madrugada de este sábado le rayaron su automóvil en la ciudad de Colima con el mensaje "no que no eras casado", al lado del dibujo de un cerdo.

El suceso se viralizó rápidamente en redes sociales, acusándolo de presunta infidelidad. Sin embargo, en entrevista con El Universal, Gerardo cuenta que desconoce quién pudo haber ocasionado el hecho, debido a que él radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y no está casado, nunca se ha comprometido y actualmente no tiene pareja sentimental. "Viajé a Colima para hacer unas compras, y en la madrugada entré a un bar. Dejé estacionado mi coche a dos cuadras y cuando salí encontré mi auto así. Al día siguiente estuve haciendo mis mandados. Fue cuando todo comenzó a hacerse viral", cuenta el tapatío. Señala que un principio sintió mucho coraje ya que su automóvil es un Jetta modelo 2019, pero al día siguiente prefirió tomar el hecho "con cura", reírse y no darle importancia. Además, tras la difusión masiva encontró personas que se solidarizaron con él y lo apoyaron de manera gratuita con el trabajo de hojalatería y pintura. "Ya le di vuelta a la página, el auto está bien nuevamente. Yo creo que me confundieron porque hay varios coches iguales, quizás fue alguna persona traicionada o un acto de vandalismo pero se equivocaron y me tocó a mí", afirma Gerardo.