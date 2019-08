Boy admite que Chivas ha sido favorecido por el VAR

Tomás Boy, técnico de Chivas de Guadalajara, admitió que el equipo han sido beneficiado por el Video Asistente Arbitral (VAR), sin que esto signifique que hayan recibido ayuda para resolver los partidos a su favor.

“El VAR ha ayudado al árbitro en este caso y nosotros hemos sido favorecidos por su decisión, pero no tiene nada que ver que nos ayuden, porque las jugadas son clarísimas, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, dijo.

Indicó que “hay árbitros que no les gusta el VAR, pero no tiene que ver con favoritismos, desde mi punto de vista, así encontraremos otras decisiones”.

“(Oribe) Peralta hace un golazo, pero gracias al VAR no nos ayudaron, le ayudaron al árbitro para determinar que fue un fuera de lugar, pero fue un golazo, entonces unas por otras”, apuntó.

Luego que en el duelo por la fecha cuatro ante Atlético San Luis le fueran señalados dos penales, uno gracias al VAR, se habló de ayuda al Guadalajara, situación que descartó le moleste.

“No me molesta, cada quien tiene su opinión, hay gente que opina sin que le pregunten y todo se toma de quien viene; cada quien tiene su opinión, a veces uno cree que su opinión es importante”, sentenció.

El cuadro de Chivas se alista para la visita que realizará el sábado al estadio Nou Camp para verse las caras con León, dentro de la fecha cinco del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.