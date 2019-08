Admite Giovani Dos Santos capacidad de Atlanta United

El club de futbol Atlanta United destaca por su calidad futbolística y por lo bien que se conocen los jugadores, situación que lo convierte en un rival de respeto y que le exigirá al América, aseguró el delantero Giovani Dos Santos.

“La MLS ha crecido mucho, el Atlanta tiene un gran equipo; llevan, si no mal recuerdo, dos años juntos; se conocen, muy bien, es un equipo muy dinámico, es el vigente campeón, sabemos que será un partido exigente y estamos preparados para ello”, declaró.

En conferencia de prensa, el ex jugador del Barcelona consideró que el juego por la “Campeones Cup” será complicado tanto para los “azulcremas” como para el cuadro de la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos, ya que por algo están en estas instancias.

“Indudablemente los dos equipos están en este juego porque han hecho grandes temporadas, son los campeones vigentes, son los que proponen, será un partido muy exigente, dinámico y será un espectáculo para el público”, apuntó.

Por otra parte, descartó que este duelo le sirva para demostrar que todavía tiene mucho futbol en los botines, luego de su paso por la MLS.

“Como lo he dicho, en el futbol he tenido buenos y malos momentos, no tengo que demostrar nada, sé lo que he trabajado y la clase de jugador que soy. Mañana es un partido importante y ojalá el equipo consiga el título”, estableció.

Mientras el defensa central paraguayo, Bruno Valdez, explicó que el esfuerzo físico será importante por las dimensiones del terreno de juego.

“Hay grandes jugadores, será también un juego físico, me di cuenta que la cancha es muy grande, entonces vamos a necesitar correr bastante y ojala que podamos conseguir el título”, sentenció.