Revelan tráiler de la cinta Mujercitas con Meryl Streep y Emma Watson

This Christmas, own your story. Watch the new #LittleWomenMovie trailer now. pic.twitter.com/Nm2x2uqyou

La película dirigida por Greta Gerwig se enfoca en la vida de “Amy” (Florence Pugh), una chica vanidosa con talento para la pintura; “Jo” (Saoirse Ronan), rebelde y con ganas de convertirse en escritora; “Beth” (Eliza Scanlen), la más inocente; y “Meg” (Emma Watson), la hermana mayor con el sueño de dejar de ser pobre.

En este primer avance las jóvenes actrices imprimen un aire fresco a la historia, dejando al descubierto las inquietudes de estos personajes femeninos; aparece “Jo” corriendo por la playa y también se ve el momento en que quema su cabello, "Emy" se va a Europa, y "Meg" se casa.

La tía "March" (Meryl Streep) proporciona una riqueza emocional a la trama, en la que las jóvenes buscan identidad e independencia. El amor la familia y la amistad, son elementos que prevalecen en esta nueva versión.

The March sisters are back! Get an exclusive first look at Greta Gerwig's #LittleWomenMovie https://t.co/Rkc5Sawg3O pic.twitter.com/JhQKMts42L