'La Chofis' dice ser aconsejado por Oribe Peralta

Tras la llegada de Oribe Peralta a Guadalajara, el Rebaño cuenta con dos jugadores laguneros en su escuadra, él y Eduardo López “La Chofis” .

Fue el pasado fin de semana cuando el torreonense de 24 años, luego de casi un año, se reencontró con el gol en el partido frente al Atlético de San Luis, y según reveló López para el portal de ESPN, Peralta le ha dado consejos desde su llegada al equipo.

“Siento que voy por buen camino. Poco a poco, Oribe me decía que haciendo las cosas bien se empieza siempre de menos a más, haciendo de cosa en cosa, tarde o temprano llegan los frutos y estoy haciendo las cosas bien”, declaró para dicho medio.

Además, “La Chofis” resaltó que lo importante es que las Chivas ganen, sin preocuparse por quién haga los goles.

“Lo importante no es mi gol, lo importante fue que ganó el equipo. No tengo ningún problema con el hecho de no anotar, pero lo bueno es que el equipo ganó y eso es lo más importante".

Oribe Peralta cuenta con una amplia y destacada carrera en el futbol mexicano a sus 34 años, pues acumula un título de Ascenso MX conseguido con el Club Léon, cuatro campeonatos de Liga MX (dos con Santos Laguna y dos con el América), un trofeo de Copa MX, es medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ha disputado dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018); mientras que López suma un campeonato de Liga MX, tres de Copa y una Supercopa MX jugando solamente para las Chivas.