Recientemente uno de los principales asesores económicos del Presidente Donal Trump, declaró que la economía de China “ se estaba desmoronando” avivando aún más la escalada disputa comercial de las dos potencias; consiente de que me puedo ver ridículo con mi opinión de persona del hombre de la calle ante los “gurus “ de nivel mundial, ; pues así es en éste tema mi consideración basándome en lo siguiente: Desde luego parto del hecho de que Estados Unidos es la primera potencia mundial en todos los aspectos, sin embargo existen varias perspectivas que pueden cambiar ésta euforia; Hay economistas y analistas de primer nivel que advierten de una posible desaceleración económica de dicho país e incluso algunos más negativos predicen una recesión para mediados del próximo año, aclarando que tampoco se espera un problema como la del 2008; ya que las previsiones tomadas por Gobiernos, Bancos Centrales, hasta el Sistema Financiero Mundial han tomado las debidas precauciones para que no suceda, sin embargo es una posibilidad que no se puede dejar de lado, se menciona la inquietud de que la euforia de los Mercados Financieros no necesariamente respalda el resultados de varias de las empresas cuyas acciones están ´por las nubes algo de lo que un servidor escribí en uno de mis artículos.

Otros críticos a la economía de China mencionan el bajo crecimiento que ha tenido el PIB. En algunos decenios, sin embargo yo considero que un 6.2 % no es nada despreciable, considerando además que hubo un cambio en sus políticas económicas para apoyar su mercado interno además lo cual si es criticable el control total que ejerce el Gobierno en todos los órdenes, económico, financiero, tecnología y hasta social sin embargo para la crisis que se vive es una ventaja que dicho país ejerce y su Presidente actual X1 Jinping, está o se aprecia sumamente fuerte. Otro aspecto que la guerra comercial que se ha incrementado entre los dos países por los aranceles que impacta a diversos países según sus relaciones mercantiles, apareció otra sorpresa al devaluar el país asiático su moneda cimbró las Bolsas, Inversionistas y los tipos de cambio por lo que recuerdo a usted que en lo económico, la política monetaria puede alterar el curso de la economía. Además un tema que es controversial por si China toma otra decisión drástica es recordar que según cifras que he tenido la oportunidad de leer, es que de las reservas de dicho país el 38 % están en dólares es decir en Bonos del Gobierno de Estados Unidos. Entonces independientemente de lo antes expuesto y las fortalezas y debilidades de los dos colosos, la FED recortó la tasa de referencia y con espacio en el daño que puede hacer otros dos según analistas, es el dilema que tiene de inmediato el Banco de México cuando sus prioridades son; La Inflación y el Crecimiento con la intención de que precisamente que su objetivo operacional es que la inflación se sitúe alrededor del tres por ciento y hasta la fecha apenas se está logrando, además del estancamiento económico que tenemos tendrá que vigilar y evaluar las posibles decisiones de los inversionistas, todo un debate para la Junta de Gobierno cuyas decisiones con las que yo celebro han demostrado que son inflexibles, consensadas y al margen de la política; lo último es precisamente su Autonomía.