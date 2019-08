En el diccionario de los chocos (tabasqueños) la palabra machuchón significa “mandamás, jefe” y, por ello, así se ha referido el Presidente a varias personas que abusan de su poder. Aquí algunos ejemplos de machuchones sobre los que hay confusión en el actual gobierno federal: *Las plataformas digitales extranjeras: Netflix, Facebook, Amazon. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que no apoyaría un nuevo impuesto especial para plataformas digitales que prestan sus servicios en México, tales como Uber, Cabify, Netflix, Facebook, Google, Hulu, Amazon u otras, la realidad es que éstas no pagan los impuestos que deberían pagar. No se trata pues de crear nuevos impuestos, se trata de que paguen por la actividad que realizan en nuestro país y por los ingresos que aquí generan.

Como vienen operando, sin pagar IVA, ISR o IEPS (impuestos especiales), no sólo es un desfalco a la hacienda pública, es también tener reglas de juego disparejas con las empresas nacionales que sí lo hacen. Por ejemplo, plataformas digitales de entretenimiento nacional, desde un punto de vista técnico, Blim de Televisa, Cinépolis Klic de Cinepólis, ClaroVideo de Telmex, ChivasTV de las Chivas o Xview de Megacable son iguales a las antes mencionadas y están en desventaja frente a las empresas extranjeras que operan en México sin pagar la totalidad de impuestos que deberían. De no corregirse en el corto plazo, hará que las plataformas nacionales migren a paraísos fiscales y evadan también impuestos o que, de plano, cierren su operación en México, con lo que el SAT se vería afectado, pero también tendría efecto en la creación de empleos en las plataformas digitales. Tan así, que la lectura que han hecho del tema en la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera; en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Alfonso Ramírez Cuéllar; y en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, bajo el mando de Luis Rodrigo Salinas, es la correcta: las plataformas extranjeras en México deben de pagar impuestos. En el resto del mundo ya se han dado cuenta de los vacíos legales y del daño a la hacienda pública, así como a las empresas nacionales, y actualmente lo están corrigiendo. De hecho, en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, entre otros, ya se han hecho los ajustes fiscales correspondientes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de las Naciones Unidas, estimó que si tan sólo cuatro empresas digitales extranjeras (Uber, Netflix, Spotify y Apple) pagaran únicamente el IVA, México recibiría anualmente la cantidad de 3 mil 600 millones de pesos. Según información de las dependencias federales antes citadas, si se pagaran los tres impuestos que hay en México (IVA, ISR y IEPS) se recaudarían más de 10 mil millones de pesos al año. Para poner en contexto esta cifra, los 10 mil millones de pesos que recaudaría nuestro país servirían para incrementar 10 veces lo que gasta el gobierno federal en servicios de internet para sitios públicos de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (NIBA), integrada por universidades como la UNAM, centros de investigación y hospitales. Pero, desde luego, podrían servir para muchas otras cosas, además de nivelar la cancha en la que las industrias de entretenimiento nacional y extranjero juegan. Esperemos a ver qué pasa en la elaboración del Paquete Económico 2020 en la Cámara de Diputados, proceso legal que está por iniciar el próximo 8 de septiembre. *Los partidos políticos. Luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobara el proyecto de presupuesto con el que los partidos recibirán en 2020 —un año sin elecciones— un financiamiento de 5 mil 239 millones de pesos, todo tipo de quejas e ideas han surgido. A este dinero hay que sumarle algo así como otros 5 mil millones más que los partidos reciben en las entidades federativas y la también multimillonaria prerrogativa que se les regalará en todas las estaciones de radio y canales de TV, la gran cantidad de 13 millones de spots. Con más de 14 mil millones en prerrogativas en efectivo y en especie, para un año en que ni elecciones hay, queda claro que los ganones de 2020 serán los partidos políticos. Ante este “abuso” que viene en la ley, el presidente López Obrador ha sugerido que se cambie la norma electoral y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, incluso ha señalado que los partidos podrían reintegrar (regresar) el dinero a la Tesorería de la Federación. Ambos tienen razón. No es la primera vez que se habla de regresar recursos de partidos políticos. Luego de los sismos de 2017 que lastimaron a Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Chiapas, el PAN, PRI, MC, PVEM y PES regresaron un monto cercano a 525 millones de pesos. El PRD no pudo, pues tuvo que pagar deudas. Pero Morena, que dijo que iba a donar, en realidad no regresó nada a la Tesorería, creando en su lugar un polémico fideicomiso. Se ve difícil que los partidos regresen dinero mientras no haya un cambio a la ley que les obligue a ello y/o les baje sus prerrogativas. Así, se puede, sin lugar a dudas, que a) plataformas extranjeras audiovisuales y b) partidos políticos pintan para ser de los actores políticos más machuchones del siguiente año. Los primeros, al no pagar impuestos, y los segundos, al cobrar prerrogativas excesivas. Ojalá el gobierno federal y el Congreso de la Unión eviten que los abusos de ambos sectores continúen. En todo el mundo está sucediendo el cobro a las plataformas digitales, las reducciones presupuestales y una mayor transparencia para los partidos políticos. También, vale la pena que el equipo del presidente López Obrador le acerque información, pues por un lado no es cierto se estén creando nuevos impuestos para las plataformas digitales existentes. Sólo tendrían que pagar lo que la letra de la ley marca al día de hoy. Y, por otro, también valdría la pena aclararle que el único partido que —pudiendo— nunca ha reintegrado dinero a la Tesorería es Morena. Como sea, ojalá se acaben los abusos de actores que tienen en el México de hoy una serie de privilegios excesivos. Twitter: @JTejado