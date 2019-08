Operan criminales de Sinaloa y Chihuahua

Delincuentes procedentes de Badiraguato, Sinaloa, y de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, operan en la zona de las quebradas de Durango. Es el caso del municipio de Otáez, donde este fin de semana se registró un enfrentamiento, afirmó el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.

Cuestionado sobre el hecho violento, el funcionario dijo que no tenía la información precisa, ya que apenas se realizaba la mesa de seguridad, "mandé al licenciado López Ibáñez (subsecretario general de Gobierno) para que él me pueda informar".

El pasado 9 de agosto en Otáez, un grupo armado atacó a policías estatales en el poblado Arrancabarbas.

En el lugar quedó muerto Baltazar Muñoz, de 18 años, presuntamente uno de los atacantes de los agentes.

Tras estos hechos, y los registrados en Tamazula, también de las quebradas, el secretario general de Gobierno, refirió que "lamentablemente" esta es una zona que desde hace "muchísimos" años es usada para el cultivo de enervantes.

La disputa entre estos grupos ha provocado la inseguridad en la zona sierra señaló el funcionario. No obstante, dijo "quiero que quede muy claro, independientemente de la situación que se ve a veces con algunas bajas, la población de la sociedad civil que no está involucrada en alguna actividad ilícita, no tiene ningún problema de ninguna índole".

La inseguridad que se registra en esta región fue uno de los temas abordados en la reunión de seguridad realizada la semana pasada, a la cual acudió el presidente de la república y el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González.

Al respecto, Alanís Quiñones informó que uno de los acuerdos concluidos es que él y un representante del Gobierno federal llevarán a cabo un recorrido en las comunidades de Tamazula, para verificar la seguridad. Una actividad que será replicada por el gobernador.

Admitió que lo ocurrido en ese municipio, en julio, con saldo de seis muertos a balazos, fue uno de los repuntes más importantes de violencia en el país, así se indicó en la reunión de seguridad.

Por ello, fortalecerán la coordinación entre Gobierno federal, estatal y municipales.