Aprueban ampliación de descuentos

Por mayoría, regidores de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento aprobaron alargar una semana más el programa de descuentos del predial.

Los regidores Perla Pacheco, Alejandro Rodríguez y Carlos Segovia votaron a favor, mientras Bernardo Bonilla, Fernando Rocha y la síndica Luz María Garibay votaron en contra.

La justificación que presentó la Dirección de Finanzas del Municipio es que solicitó esta ampliación del plazo para recuperar los días que se tardaron en poner a funcionar el programa después de haberlo aprobado.

Otra justificante fue que el cierre del programa de descuentos coincide con el regreso a clases y muchas familias no tendrán recursos por los gastos que se generan y esperan tenerlo la semana siguiente.

La propuesta era que se extendiera hasta el 31 de agosto, pero se decidió acortarlo porque se requiere un informe a esta comisión del programa una vez que concluya.

De esta forma se aprobó alargar el programa y pasar su cierre del 17 al 24 de agosto, una semana más.

Así mismo el acuerdo aprobado la mañana del lunes estipula que el Director de Finanzas dará un primer informa el 20 de agosto y el final el 27 del mismo mes.

A pesar de que se dijo que este programa ha dejado 14 millones de pesos de ingresos, se cuestionó a las autoridades de Finanzas Municipales el por qué no han pagado a los proveedores.

"No supieron responder y es que no fue el director, mandó a la subdirectora de ingresos y dijo que ella no está enterada de cómo se está erogando esos pagos", dijo la regidora Guadalupe Silerio.

Amplían plazos