Niegan venta de plazas en el IMSS

Raúl Mendoza Morquecho, secretario general de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Seguro Social en Durango, negó la venta de plazas por parte del comité directivo y dijo que se trata del "golpeteo político" propio de la renovación de la dirigencia programada para el mes de noviembre.

Las declaraciones se dan luego de que El Siglo de Torreón presentara el caso de Adrián Lozano, Estela González e Irene Moreno, del municipio de Guadalupe Victoria, quienes aseguraron haber sido víctimas de fraude por parte de un hombre al que identificaron como "Pabel", quien les pidió diferentes cantidades para ingresarlos al Seguro Social a laborar.

"La gente para llevar agua a sus molinos tergiversa los conceptos, no hay tráfico de plazas porque las plazas no se venden, el contrato colectivo es muy claro (…) en estos momentos a la Sección 16 de Durango viene pronto el cambio, ya para noviembre sale la convocatoria para el cambio del secretario general, ya voy a terminar mi gestión y es por eso que desgraciadamente los golpeteos políticos ya están a la orden del día".

Dijo que se trata de personas que "indebidamente" no van al sindicato a llevar la papelería para meter la posibilidad de una propuesta.

En Durango son 5,800 plazas sindicales las que hay en el IMSS, y "esas no se venden porque si hay una institución en salud más normativa, es el Seguro Social, y en el Seguro Social no se andan con cuentos; si hay algo de realidad, el área jurídica tendría que iniciar una averiguación previa".

Mendoza Morquecho dijo que están abiertos a que se inicie la investigación correspondiente si es necesario.

Además negó que falsifiquen documentos para ingresar a trabajar, y para tranquilidad de la derechohabiencia, señaló que es el IMSS quien revisa.

"Si a mí un trabajador me dice que quiere que entre a bolsa de trabajo algún familiar, yo recibo la papelería y eso se lo entrego a la parte selectiva del Instituto, eso ya no es sindicato, ellos se dan a la tarea cuando hay duda y ha sucedido muchas veces, solicitan a la Secretaría de Educación Pública que constaten la veracidad de ese documento; si no es cierto, no prosigue y no hay posibilidad de que esa persona presente examen para bolsa de trabajo".

El dirigente sindical dijo que las personas que hicieron la denuncia pública pueden interponer su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para que se actúe en consecuencia, pues las quejas no se han probado ante el sindicato y la organización actúa cuando las faltas se cometan dentro de las horas laborales.

No obstante, comentó que "Pabel" presentó una denuncia ante la Fiscalía por el delito que resulte.