Lozano, muy cerca de llegar al Napoli

- Hirving "Chucky" Lozano estaría cada vez más cerca de cambiar de equipo.

El mexicano cerraría su contratación con el Napoli de Italia en los próximos días.

La prensa italiana señala que el representante del jugador y el presidente del equipo (Aurelio De Laurentiis), están en charlas con el fin de ultimar detalles para que el también seleccionado nacional por México llegué al futbol de la Serie A.

Incluso, Sky Sport publicó que tras la reunión entre ambas partes (agente y club), se acordó una operación cercana a los 42 millones de euros. Tras su exitoso paso por el PSV, Lozano cambiaría de club para llegar al conjunto italiano.

Las alarmas se encendieron con el "Chucky" en el segundo partido de la temporada para el PSV, ya que salió lesionado en el duelo ante el ADO Den Haag.

Hirving Lozano arrancó el duelo como titular, en medio de los rumores que lo colocan en el Napoli.

Sin embargo, al minuto 49 tuvo que salir de cambio, cuando en un intento de disparo en el área, fue golpeado por un rival. Todavía no se informa el reporte médico del "Chucky", en donde se dirá cuál será la gravedad de la lesión.

Por su parte, los "Granjeros" se llevaron el triunfo 3-1 ante el ADO.

El técnico del PSV, Mark van Bommel, descartó que el delantero mexicano haya sufrido una lesión de gravedad, pero debido a una molestia decidió reemplazarlo en el partido del domingo.

"Fue un golpe en el primer tiempo, hay césped artificial alrededor del campo, trató de reducir velocidad y se impactó en el talón. El choque que sufrió con el defensa en la segunda mitad no tuvo nada que ver. No parece nada grave, no hay nada roto", declaró el estratega del PSV en conferencia de prensa.