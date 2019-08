LAS MEJORES calificaciones en seguridad

Cuando llega el momento de elegir nuestro primer auto, es fácil acomodarnos desde el carril tradicional de "es la marca que tenía el abuelo" hasta el justificante de "es el que traen los chicos cool" o el peor "me gusta porque es el que salió en la película".

Si nos lanzamos a los pantanosos terrenos de los seminuevos de edad avanzada estaremos a merced del mecánico y los especialistas, en seguimiento a la disciplina y disposición del propietario anterior, quien supuestamente era una señora de edad avanzada que solo lo usaba para ir a la Iglesia.

Elegir solamente porque es el más barato tampoco resulta recomendable. El punto crítico en la "opción inicial de gama" o, como se dice regularmente, el modelo más barato de una marca, es que las armadoras, buscando ser más competitivas en precio, van a ofrecer producto con un equipamiento de seguridad magro, por decir lo menos.

Ante este escenario preguntarle a la tía criticona, al cuñado sabelotodo o ver qué dicen en Twitter para elegir cuál te compras es una opción un tanto trunca en su efectividad.

Esto se debe a que todos, como consumidores, podemos tener una lista de puntos objetivos a tomar en cuenta, reduciendo la subjetividad de esta decisión que resulta, literalmente, de vida o muerte.

Fijarnos en la ficha técnica es un buen inicio, y corroborar que corresponda con lo que el promotor nos está asegurando es mejor seguimiento. Sin embargo, si el tema no es familiar a nuestro saber, podemos apantallarnos con que tiene "varias bolsas de aire" o, peor, un "avanzado sistema de frenos antibloqueo", tecnología que salió al mercado en los años setenta, quizá antes de que la tía criticona naciera. Si conocemos qué significa tanta abreviatura, el vendedor no podrá deslumbrarnos con su rollo y, de hecho, si somos el tipo de comprador que primero compara opciones en línea y luego visita el concesionario, nos ahorraremos una buen discurso mareador.

La seguridad en los autos en México es un tema severo. De los 365 mil impactos vehiculares que ocurrieron en México durante 2018, los ocupantes salieron heridos en 89 mil casos, con una cifra de cuatro mil 227 decesos. Este índice, aunque alarmante, al menos va a la baja, pues en 2011 el número de fallecidos en accidentes de tránsito casi llegó a ocho mil.

Entre los factores que contribuyen a reducir este número se halla una cultura de prevención más eficaz, programas de prevención de manejo bajo el influjo del alcohol, y objetivos de incremento en equipamiento de seguridad en armadoras. En este aspecto la tecnología va avanzando para brindar una oferta superior en equipo de seguridad pasiva y activa.

Para evaluar la seguridad en choque de los vehículos de origen estadounidense o que se distribuyan en este mercado están la NHTSA y la IIHS, Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, y el Instituto de Aseguradoras para la Seguridad en Carreteras, respectivamente. La primera es una agencia gubernamental del Gobierno federal de los Estados Unidos mientras que la segunda es una organización sin fines de lucro.

En el caso de autos de origen europeo están la EuroNCAP y su contraparte latinoamericana LatinNCAP. Estos son organismos independientes que realizan pruebas de impacto en laboratorio, con vehículos tal cual los estará recibiendo el consumidor, y reportan los resultados obtenidos.

Es común pensar que no importa tanto la seguridad en nuestro vehículo al estimar que uno "anda calmado" o "es muy cuidadoso". No olvidemos que el auto está sujeto a dos tipos de impacto en cuanto a su origen: el primero, causado por acciones del propio conductor, y el segundo, como receptor de impacto de otros vehículos. En un impacto lateral o por alcance, poco tendrá que ver si el conductor iba a una velocidad moderada o no, sino el hecho de que nuestro auto tiene o no las características mecánicas para resistir el golpe del otro conductor al grado de preservar la integridad de sus ocupantes.

El factor más decisivo es el diseño estructural del vehículo. Las bolsas de aire o los frenos ABS atienden ventajas para amortiguar la severidad del impacto en el ocupante o, bien, reducir la posibilidad de que ocurra el choque, respectivamente. Sin embargo, de poco servirá este equipo si la cabina colapsa y transmite la fuerza del golpe a la cabeza, piernas o columna del ocupante. Por ello, antes de comparar la lista de equipamiento de seguridad, revisa los resultados en choque, usando las herramientas de EuroNCAP, NHTSA o LatinNCAP.

No dejes que una publicidad amañada o un vendedor te digan que el vehículo que promueven "es muy seguro pues está diseñado para que ciertas zonas se colapsen en caso de choque". Todos los vehículos modernos están diseñados con esta disposición, con mayor o menor efectividad. Solo las vagonetas comerciales más básicas carecen de una zona de compresión bien diseñada.

El equipamiento "básico" de un modelo que tiene una cámara a bordo del auto, generalmente está colocada en la parte trasera del auto con el propósito de ayudar al conductor a estacionarse en lugares complicados, y funciona completando la vista por medio de distorsiones para simular cómo se vería el auto desde la parte posterior del auto.

Este tipo de instalación no es esencial para proteger la vida del conductor, pero sí puede ser de gran utilidad para evitar golpes a la hora de estacionar el auto, sobre todo si es un piloto novato.

En vehículos con sistema de volanteo automático, las computadoras a bordo pueden determinar que hay una colisión inminente y girar el volante para evadirla y para regresar a trayectoria, teniendo en cuenta si hay espacio a los lados para realizar esta maniobra.

Las bolsas de aire delanteras buscan reducir la severidad de la desaceleración de ocupantes en el interior del vehículo cuando ocurre un choque, mientras que las laterales están diseñadas para aislar al usuario de la intrusión de un cuerpo ajeno a la cabina.

Se calcula que las bolsas de aire de un auto se inflan en unos 0.03 segundos y su importancia radica en que salvan vidas, pues reducen el riesgo de muerte en un 30% tras un accidente. Hasta hace unos años las bolsas de aire eran uno de los elementos de seguridad pasiva más subestimados. Sin embargo, estas son imprescindibles cuando los contratiempos a alta velocidad aparecen. Ciertamente la primera línea de seguridad será el uso del cinturón de seguridad pero, en conjunto, se convierten en el binomio más efectivo del resguardo de la vida del conductor. Deshecha cualquier opción de compra que no tenga, por lo menos, dos bolsas de aire.

Estos tienen como objetivo que las llantas sigan girando al aplicar el freno, pues cuando se deslizan ya no hay control sobre la trayectoria, además de que la distancia para llegar a velocidad cero se incrementa significativamente. Su operación requiere por parte del conductor una aplicación decisiva de fuerza al pedal de freno, tanta como sea posible. Esto es tan crítico que, en pruebas dinámicas de BMW, el instructor ofrecía regalarle la unidad a quien quebrara el pedal, lo cual por diseño nunca ha ocurrido. Funciona en base a sensores que detectan si la rueda ha detenido su giro.

Una evolución de los frenos antibloqueo es el sistema de asistencia de frenado electrónica. Este detecta si la fuerza aplicada no es suficiente para detener el vehículo antes de impactar, y complementará por cuenta propia la carga al máximo si el conductor no la aplicó en su momento.

El control antivolcadura es una evolución del sistema de control de estabilidad pero, en este caso, está orientado a que no se produzca la pérdida de balance que cause la pérdida de contacto de un eje al punto que el vehículo gire sobre su eje longitudinal. Los sensores no solamente monitorean el giro de las llantas sino también las aceleraciones verticales del vehículo. Es especialmente de importancia en vehículos utilitarios y camionetas de centro de gravedad elevado.

Otros adelantos en este sistema se enfocan en aprovechar su capacidad de procesamiento de datos para, así, interconectar los sistemas de seguridad activa y pasiva frente a otras causas de accidentes. Por ejemplo, los sensores pueden detectar cuando un vehículo está circulando muy cerca de otro y frenarlo, enderezar respaldos de los asientos y apretar los cinturones de seguridad, para evitar y/o prepararse para un choque.

El control de estabilidad (ESC) busca prevenir la pérdida de control del auto en cuanto al giro sobre sí mismo en sobreviraje o subviraje y, para ello, activa el freno en la llanta en específico que pueda devolver el vehículo a trayectoria.

Como un integrador, el sistema de control de estabilidad centraliza las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción e, incluso, en la sofisticación y equipamiento de algunos vehículos, el ESC puede reducir la potencia del motor hasta que el control se recupera. Es importante mencionar que este sistema no mejora el desempeño dinámico del vehículo, sino que ayuda a minimizar la pérdida de control. Según estudios realizados por el IIHS y la NHTSA, una tercera parte de los accidentes fatales podrían haberse evitado con el uso de esta tecnología.

365,000 IMPACTOS VEHICULARES que ocurrieron en México durante 2018, los ocupantes salieron heridos en 89 mil casos.

4,227 DECESOS fue la cifra total, que en comparación con 2011 bajó casi a la mitad.

El frenado automático es un sistema que con el apoyo de radar y de ultrasonido hacia el frente, además de una interpretación informática en tiempo real, buscará prevenir que impactemos al vehículo precedente o bien a obstáculos. Calcula la velocidad de nuestro vehículo y la compara con los sensores de detección para estimar si se produciría un impacto. En cuanto estima riesgo puede emitir alarma visual y auditiva, y en algunos modelos accionar el freno por sí mismo. Este sistema puede también contar con distribución de frenado, el cual aplicará el máximo nivel a las ruedas que tengan las mejores condiciones de agarre y menos potencia a las que detecte que estén en desventaja y podrían perder adherencia. El EBD puede funcionar junto con el ABS y el control electrónico de estabilidad para minimizar las aceleraciones no constantes durante las curvas.

El sensor de peatones es una proyección del equipamiento diseñado a preservar la vida humana para usuarios que no van en otro vehículo y también está basado en sensores térmicos, ultrasónicos y de radar, para pronosticar la posible incursión de peatones en la trayectoria de nuestro auto y, en su caso, activar el freno automáticamente. Los sistemas de detección de tráfico cruzado apoyan al conductor cuando no puede observar si hay tráfico acercándose, gracias a cámaras y la interpretación de video.

Los sistemas de detección de punto ciego monitorean constantemente los laterales del auto en marcha y activan una luz cuando existe otro vehículo en esa zona. Cuando activamos las direccionales hacia el lado con obstáculo o si estamos girando hacia ese carril, se acompaña de una alarma auditiva e inclusive hay vehículos que regresan el volante para evitar una colisión.