Afirman que atienden alerta de género

Luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentara su informe sobre "Violencia contra las Mujeres e Incidencia Delictiva", en el que ubica al municipio de Torreón en el lugar 18 a nivel nacional de sitios con más feminicidios, el alcalde Jorge Zermeño señaló que "sí están atendiendo" cada una de las alertas y recomendaciones que se les realizan en ese tema.

"Pues son delitos muy lamentables, la verdad es que aquí tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver situaciones que se van dando en la propia sociedad, Torreón por su gran población pues siempre estará en lugares importantes, si tú me dices un municipio muy pequeñito no figura, pues no porque tiene muy pocos habitantes, Torreón es la ciudad más grande que hay en la Comarca Lagunera y generalmente cualquier índice que tú veas a favor o en contra, pues siempre estará Torreón figurando por encima de Tlahualilo o de Francisco I. Madero, de cualquier otro municipio más pequeño".

Zermeño además dijo que desde hace año y medio han estado atendiendo la alerta de género que solicitaron organizaciones como la Red de Mujeres en la Laguna, aunque precisó que realizan el trabajo que les toca realizar, especialmente en temas preventivos.

Señaló que han apostado por reforzar el trabajo diario de la Policía de Torreón, a la que incluso han dado una estructura de formación con la Academia de la Policía que ya produjo su primera generación.

"Nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer, en materia preventiva hemos incrementado el número de policías, hemos aumentado salarios, estamos retomando la Academia de Policía, hay más policías, pusimos cámaras de vigilancia, compramos patrullas, le hemos invertido en seguridad pública lo que no se había hecho en muchos años, defendió el alcalde Jorge Zermeño.

