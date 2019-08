Joe Namath confía en el mariscal Sam Darnold

- "Broadway Joe" sigue siendo el parámetro para cualquier quarterback de los Jets de Nueva York.

Joe Namath es el rostro de la franquicia, una figura legendaria incluso 50 años después de darle al equipo su primer (y a la fecha el único) título de Super Bowl. Y le gusta lo que ha visto hasta ahora del quarterback de segundo año, Sam Darnold.

Así que existe la esperanza de que, tal vez - sólo tal vez - Darnold sea el elegido.

"Cuando lo conocí, me gustó su comportamiento", dijo Namath ayer durante una visita al campo de entrenamiento de los Jets. "No salimos a cenar ni nada de eso, pero las pocas veces que lo he visto y hemos charlado, te da una buena vibra, una buena sensación.

"Es respetuoso y humilde. Físicamente, puede jugar tan bien como cualquiera. Solo necesitar seguir puliéndose, y el equipo necesita pulirse más".

Los Jets han esperado eso durante décadas, conforme una larga serie de pasadores han intentado y fracasado emular los días de gloria de Namath.

De Richard Todd a Ken O'Brien a Chad Pennington a Mark Sánchez a Geno Smith y ahora a Darnold - entre decenas de otros nombres - todos han sido comparados con Namath. Es algo que parece un desafortunado predicamento para aquellos que han sido etiquetados como el "próximo Namath".

Namath los ha seguido a casi todos ellos, pero no les tiene ninguna lástima.

"Lamentarse y sentirse mal, tal vez en funerales y cosas como esas, pero como atleta, lo mejor es dejar de sentirse mal por uno mismo o por los demás", dijo el miembro del Salón de la Fama. "Los apoyas, al tanto de que esta es la naturaleza del juego - se gana o se pierde. Y cuando se pierde, se necesitan corregir algunas cosas".

"Pero si hay que sentir lástima, es por los fans de los Jets que han sido grandiosos durante todos estos años. Han apoyado al equipo y no hemos tenido muchos viajes a playoffs. Sí, me gusta un ambiente alegre y animado, y eso te lo dan los triunfos. Así que queremos ganar tanto como los otros 31 equipos".

Los Jets no han alcanzado la postemporada desde la temporada de 2010, la segunda sequía más larga en la historia de la franquicia.