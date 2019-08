Carlos Bremer, un impulsor del deporte

- Carlos Bremer impulsor del deporte en México, compra casa para entregar becas y estímulos a los deportistas de Lima 2019.

Los Expos de Montreal fueron ofrecidos al empresario mexicano Carlos Bremer quien no consiguió morder el negocio debido a que en Washington ofrecieron 400 millones por la organización de beisbol.

México se quedó sin la posibilidad de un equipo ligamayorista pero Bremer no descansó en llevar el mejor beisbol del mundo a los mexicanos.

En 2018 las Grandes Ligas sostuvieron una serie internacional de tres encuentros entre los Dodgers y los Padres en Monterrey. Bremer invirtió en la expedición de MLB al sur del Río Bravo.

Carlos Bremer quien despertó las risas de miles de televidentes cuando probó helado para mascotas en el programa "Shark Tank", es el empresario que compró la casa de Zhenli Ye Gon que servirá para dar becas y estímulos a los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El amor y el apoyo de Carlos por los deportes se remonta a los años 50, cuando su padre obsequió los uniformes con los que la Liga Industrial de Monterrey le dio a México el primer campeonato de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport con un juego perfecto de Ángel Macías.

Amigo de Bill Clinton, Luis Miguel y muchas personalidades del mundo, Bremer año con año se encarga de realizar celebraciones deportivas e invertir en muchos atletas amateurs.

Dueño del grupo financiero Value, Carlos Bremer se encarga también año con año de las visitas de la NBA a México.

Gracias a su relación con el nuevoleonés, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez amplió su círculo de conocidos y ahora se codea con millonarios como Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña con los que invierte parte de los 500 millones de dólares que ha ganado en sus peleas.

El "Canelo" en agradecimiento luce en sus calzoncillos el logo de Value cada vez que sube al ring.

A la medallista de bronce en Londres 2012, Mariana Avitia, la apoyó "desde muy chiquita", al igual que a Paola Longoria, la multicampeona mundial de raquetbol y quien regresa de Lima 2019 con tres medallas de oro.

Bremer comparte además de una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador el amor por el beisbol.

Es por ello que también impulsa el proyecto de la Oficina de la Presidencia para el Impulso y Desarrollo del Beisbol que dirige otro de sus amigos: Édgar González.

En 2017 Carlos Bremer fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte por ser un promotor incansable.

"Se me hacía una iniciativa histórica para apoyar a los deportistas y no me podía quedar fuera", comentó Bremer, entrevistado por Carlos Loret de Mola en W Radio.

"Yo quiero apoyar al país en estos momentos de si vamos para adelante o no, yo sí quiero aportar lo que pueda a mi país y más si es por los deportistas", dijo cuando se le preguntó si adquirió el inmueble para quedar bien con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.