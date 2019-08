Aseguran que CIM opera al 100 por ciento

El director de la Policía de Torreón, Primo García, señaló que pese a las múltiples críticas y versiones que señalan que el Centro de Inteligencia Municipal (CIM) no está funcionando o cuenta con fallas, dicho proyecto ha arrojado resultados positivos, principalmente en materia preventiva y hasta de colaboración con las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.

Dijo que el CIM actualmente opera al cien por ciento de su capacidad, además de que el personal que lo trabaja se encuentra totalmente capacitado para sacar el mayor provecho operativo de las imágenes que ahí se captan, lo que ha reflejado en resultados "concretos" respecto a la labor de prevención de delitos y atención de emergencias.

"Están funcionando normalmente, como ustedes saben es equipo electrónico que muchas veces puede tener alguna falla, pero se corrige de inmediato y continúa su servicio... incluso la empresa que nos dotó del equipo, los fabricantes, van a entregar un reconocimiento al municipio porque el equipo que tenemos tiene una capacidad única en Latinoamérica".

El titular de la Policía de Torreón además señaló, sin precisar la cantidad total de cámaras que operan en todo el municipio, que se trata del equipo "suficiente" para vigilar los puntos estratégicos de la ciudad, tales como vialidades con alto tránsito, alrededores de centros comerciales, bancos y hasta instituciones educativas.

"Se está viendo que están dando resultados, están dando resultados... por ejemplo, la persona que robó los bancos, vaya, gracias a las cámaras pudimos ubicarlo, hemos tenido muchos casos más así", señaló García sin precisar el número de casos que han podido atender derivados de la vigilancia específica del Centro de Inteligencia Municipal de Torreón.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que todavía están a la espera de que lleguen las cámaras de vigilancia de alta tecnología que prometió el gobierno del estado para el municipio, señaló que incluso no cuentan con información que pueda detallar una fecha estimada para que se entregue el equipo, mismo que se sumará al trabajo del Centro de Inteligencia Municipal (CIM) de Torreón.

"Todavía no, no han llegado, o sea, está el anuncio de que se van a poner muchas cámaras y no ha llegado ni una", señaló Zermeño.

Cabe recordar que a inicios de año el gobernador Miguel Riquelme prometió que Torreón contaría con unas 350 nuevas cámaras de vigilancia, esto luego de negociaciones con empresas de tecnología de China.

Defienden