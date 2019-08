Busca campaña prevenir problemas óseos en San Pedro

El Ayuntamiento de San Pedro y el DIF Municipal, en coordinación con el programa "Huesos y Articulaciones Sin Dolor", ofrecen a la ciudadanía la Unidad Móvil de la campaña nacional de Prevención de Osteoporosis, que estará brindando una serie de estudios para los interesados.

La Unidad Móvil se encuentra en las instalaciones del salón de Usos Múltiples del DIF Municipal, y permanecerá de 9:30 a 15:00 horas durante los próximos días y hasta el viernes 16 de agosto.

Ambas instancias invitan a quienes padezcan de algún dolor en los huesos o articulaciones a que acudan a esta unidad para realizarse los estudios, que permitirán la prevención y atención correspondiente para el padecimiento que puedan tener. La cuota de recuperación es de 30 pesos.

Iván Hernández Marcial, director del DIF Municipal, mencionó que estos estudios son de suma importancia, por ello se hace hincapié en que aquellas personas que cuentan con dolores de huesos o en sus articulaciones, ya sea manos, rodillas, pies, espalda, cadera, columna, entre otras, se puedan acercar y aprovechar esta oportunidad que se les brinda a bajo costo.

Hernández Marcial explicó que se trata de una serie de estudios sencillos que solo toman cinco minutos, "que además no duele, no requiere preparación previa, no necesita ayuno y no hay piquete. Es importante para que acudan a la Unidad Móvil a realizar sus estudios, para prevenir la osteoporosis", recalcó.