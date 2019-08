Obtuvo segundo lugar y le asignan clases en el norte

El profesor Anselmo Orona Espino obtuvo el segundo lugar en el examen para el ingreso al servicio de Educación Media Superior 2019-2020, el cual realizó en la ciudad de Torreón y por lo cual fue acreedor a 7 horas como profesor de biología dentro del Colegio de Bachilleres de Coahuila, pero en los municipios de Acuña o Piedras Negras.

Mencionó que fue el pasado miércoles cuando le avisaron de los resultados, diciéndole que desde hace días lo habían estado buscando, cuando esto no fue así, ya que, señala el profesor, la primera llamada que recibió por parte del sistema de bachilleres, en donde le indicaban que había que presentarse a la ceremonia que se realizaría el viernes en la ciudad de Saltillo, y para comentarle las horas que le habían tocado y el lugar donde se le iba a brindar el espacio.

Por lo anterior, el biólogo manifestó que al residir en Torreón, su traslado a estas regiones sería costoso, por lo que no ve lógica ni transparencia por parte del sistema en la asignación de plazas.

"La convocatoria no menciona en ninguna parte que las horas te pueden ser asignadas fuera de tu lugar de residencia, si eso dijera, ni siquiera aplicaría, porque se que lo que gane no me alcanzaría para sostenerme fuera de donde vivo, por lo que si obtuve el segundo lugar en el examen no sé porqué es que se me mandan a lugares tan lejos, como lo es Acuña, ahí tendría que rentar y solo serían 7 horas las que cubriría y así no salen los gastos", indicó.

Por todo esto pide a las autoridades puedan revisar la forma en que se asignan las plazas, ya que, insistió no puede darse el enviar a un profesor a otro municipio en donde no reside, y donde con siete horas a la semana no generará el recurso para vivir en lugares tan alejados.