Paola Longoria, una histórica del deporte

Conseguir una medalla de oro no es cosa fácil, lograr tres metales dorados es mucho más complicado, pero lograr nueve preseas de oro en tres Juegos Panamericanos consecutivos (Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019), eso sólo los deportistas que alcanzan la excelencia.

Paola Michelle Longoria López, originaria de San Luis Potosí, empezó a escribir su historia en Guadalajara 2011 y en Lima 2019 cerró un capítulo más, al convertirse en la atleta de nuestro país en ganar más medallas de oro en Juegos Panamericanos (9).

"Siempre lo he dicho, para mí lograr una medalla o cualquier título siempre es importante, porque le dedico muchas horas de mi tiempo, pero hacerlo en Guadalajara, luego en Toronto y ahora, a ocho años en Lima, para mí es una satisfacción enorme. Siento una felicidad de poder decir que tengo esos números en mi carrera", dijo la potosina.

Paola se va de Lima con un buen sabor de boca, el haber conseguido sus metas la hace sentirse satisfecha.

"Me voy feliz, me voy motivada. Creo que el nivel que mostré en estos Juegos Panamericanos me da la posibilidad de llegar a otro ciclo panamericano. Obviamente acabo de romper una marca histórica al ser la deportista con más medallas de oro en Panamericanos (tres en Guadalajara 2011, tres en Toronto 2015 y tres en Lima 2019), y eso es una motivación para mí. La verdad me llena de orgullo pensar que todo vale la pena", afirma Longoria.

Longoria aún tiene objetivos por alcanzar, pues está a dos títulos de llegar a los cien torneos ganados.

"Termina este torneo y en una semana y media empieza el circuito profesional donde también estoy buscando llegar a otro récord: las cien victorias (lleva 98)", dijo la potosina.