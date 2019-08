Gigi Hadid genera polémica en redes

Tras regresar de sus vacaciones, la modelo Gigi Hadid anunció en Instagram que sufrió un robo durante su estancia en Grecia, aunque no explicó cómo fue el suceso. La modelo estadounidense publicó en su cuenta alterna @gisposable, con cerca de 73 mil seguidores, que sufrió un asalto en la isla griega, lugar al que no regresaría, e incluso recomendó a sus seguidores gastar su dinero en otra parte.

Hadid pidió a sus usuarios que no se dejen engañar por las fotos que publica de su viaje, en las que, por cierto, se puede ver que se la pasó muy bien en compañía de sus hermanas Bella, Alana y Marielle Hadid, así como con su mejor amiga Austyn y su maquillista de confianza Patrick Ta. A pesar de no haber publicado el suceso en su cuenta principal @gigihadid, la cual cuenta con 49 millones de seguidores, su publicación tuvo un gran alcance y causó revuelo entre varios usuarios que mostraron su inconformidad y le aconsejaron ser más cuidadosa.

Algunos usuarios le explicaron que por su gran influencia podría tener un impacto negativo en el sector turístico de Grecia, país que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis económica. Sin embargo, otros tantos no fueron tan amables con Hadid y le dijeron que si no quería ser asaltada no debía publicar su día a día en redes sociales, mientras que otros usuarios la tacharon de irrespetuosa e incluso nativos de la isla le dijeron que ella no era bienvenida en el sitio.

No es la primera vez que las Hadid dan de qué hablar por comentarios hacia otras naciones. Hace unos meses Bella Hadid también padeció la furia de Instagram al publicar una foto en la que mostraba sus zapatos. La modelo nunca consideró que en el fondo había aviones con banderas de Arabia Saudita.

Inmediatamente el acto fue malinterpretado por miembros de la cultura árabe.