Donatella Versace ofrece disculpas por error en sus camisetas

La camiseta de la firma de lujo italiana provocó una serie de críticas y polémicas en redes sociales, algunos usuarios de Internet aseguraron que la prenda entraba en un conflicto político, ya que Hong Kong y Macao son regiones administrativas especiales de China, que estuvieron por muchos años bajo el dominio de otros países, Hong Kong bajo el dominio de los británicos y Macao de los portugueses.

Tras este escándalo, Donatella Versace envió un comunicado en el que pidió disculpas a todos los ofendidos, a través de su cuenta de Instagram.

"Lamento profundamente el desafortunado error reciente que cometió nuestra compañía y que actualmente se está discutiendo en varios canales de redes sociales", escribió. "Nunca quise faltarle el respeto a la soberanía nacional de China y es por eso que quería disculparme personalmente por tal inexactitud y por cualquier angustia que pudiera haber causado".

Sin embargo, el descontento de algunos por el error de la marca italiana llegó a tal extremo que, incluso, personajes como la modelo Yang Mi, actriz china y la primera embajadora de la marca Versace en el país, anunció que ya no trabajaría con la firma italiana luego de la gran controversia, así lo declaró a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

"Sospecha de dañar la soberanía y la integridad territorial de China", dijo Yang Mi.

Por último, Versace reafirmó su postura y aseguró que removió las camisetas del mercado desde el pasado 24 de julio y que destruyó el inventario restante, en un comunicado que se publicó en varias cuentas oficiales en redes sociales.

"La compañía se disculpa por el diseño de su producto y en julio se implementó un retiro de la camiseta", escribió Versace en Twitter. "La marca acepta la rendición de cuentas y está explorando acciones para mejorar la forma en que operamos día a día para ser más conscientes".

