Honrarán a Missy Elliott con el premio Vanguard en los MTV VMAs

La cadena anunció el lunes que Elliott también actuará en la ceremonia del 26 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

RAPPER. SONGWRITER. PRODUCER. @MissyElliott will receive the Video Vanguard Award at the 2019 #VMAs Be part of the moment. August 26 on @MTV pic.twitter.com/Hi8XZDL3Wt

I am Humbly Grateful to be receiving the MichaelJacksonVideoVanguard Award I Thank my FANS “Supafriends” who fought diligently to see this day come@KidFury @crissles who rooted for years 4 me I am crying happy tearsThank you God @MTV @vmas am SO HUMBLED pic.twitter.com/udfhBNc78k