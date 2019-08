Darío Yazbek niega rivalidades durante doblaje de Playmobil: La película

Luego de prestar su voz al personaje “Rex Dasher” para la versión en español de Playmobil: La película, Darío Yazbek negó que exista rivalidad entre los actores de doblaje y el llamado “star system”.

“La convivencia entre nosotros ha sido de compañerismo, al menos en mi caso. La gente de doblaje que he conocido ha sido muy generosa y me ha apoyado al darme tips”, destacó Yazbek, quien realiza su segunda participación en el arte después de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.

A final de cuentas, subrayó, “todos somos actores, sólo que nos desempeñamos en distintas áreas. Hay quienes se desarrollan más en el teatro, otros en el cine, las telenovelas o el doblaje, pero todos hacemos lo mismo”.

Recordó que cuando llegó al estudio de grabación para Playmobil: La película, el resto del elenco de doblaje lo recibió con los brazos abiertos y no con recelo.

“Incluso, en buena onda, se ríen un poco de nosotros porque tenemos algunas mañas que ellos no. Es nuestro proceso de aprendizaje que toman con cariño. Nos dicen: ‘has esto así o llévalo por acá’. Son tips para que uno entienda cómo funciona este trabajo”.

El doblaje en México está considerado como uno de los mejores a nivel mundial y Darío Yazbek lo ha comprobado.

“Es una industria con mucho peso. He visto a tres generaciones de gente trabajado en el arte y sucede así porque al doblaje se le refiere como una tradición. Es una forma de poder cultural en México que permea muy fuerte en Latinoamérica”.

Respecto a su participación en Playmobil: La película, platicó que no la había visto el filme hasta que llegó a grabar, por lo que tenía una idea muy vaga de su personaje.

“Por eso es que admiro tanto a los actores de doblaje, pues además de que soy fan de muchos de ellos, veo que llegan, colocan su voz y se van. Mi proceso no fue así, pues me tomó dos días lograrlo y lo prefiero para obtener un mejor resultado.

“Fue una aventura distinta y muy emocionante. Yo traía unas idea y cuando se las propuse al director, me dijo que estaba bien, que sonaba muy interesante y podíamos trabajarlas”.

Indicó que las técnicas de doblaje son complicadas porque se tiene que manejar con precisión la parte de expresión y ritmo. “Aunque ya es el segundo doblaje que hago, tengo que mejorar muchas cosas.

“Me interesaba llevar al extremo a mi personaje. Quería hacer la voz de muy de galán, pero el director me dijo que no se necesitaba tanto. Me emocionó mucho participar en la película porque de niño tenía un barco pirata que me regaló una tía y era mi fascinación”, concluyó.

“Rex Dasher” es el personaje que en la versión en inglés contó con la voz de Daniel Radcliffe. Es un carismático agente secreto que, al encontrarse con “Marla” la ayudará en la búsqueda de su hermano “Charlie”. Playmobil.La película se estrenará el próximo 16 de agosto en las salas de México.