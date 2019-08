Matrimonio igualitario podría votarse de nuevo en Yucatán

La representación del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó un amparo ante un juzgado federal contra actos del Poder Legislativo local, que podría reponer el proceso para que el matrimonio legal sea sometido nuevamente a votación.

La diputada de ese partido, Silvia López Escoffié, recordó en conferencia de prensa que el pasado 15 de julio, la Mesa Directiva del Congreso local, determinó votar en secreto la reforma que permitiría hacer legal el matrimonio igualitario en esta entidad.

Eso representa ya de entrada una violación al artículo 6 de la Constitución Política del país, que entre sus apartados considera el derecho a la información, en este caso específico a conocer las razones por las cuales un representante popular votó a favor o en contra de una reforma constitucional, agregó.

De igual modo, el amparo fue promovido contra quien fungió como presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz, quien hizo caso omiso a las solicitud de la bancada de Movimiento Ciudadano de hacer la votación abierta y no “cedular” o secreta como al final se realizó.

Aseguró que en caso de que el juez federal les dé la razón y les haga válido el amparo, entre las consecuencias estaría la reposición del proceso de votación, lo cual llevaría por tercera vez ante el pleno de la legislatura local la reforma para permitir que dos personas del mismo sexo, puedan contraer matrimonio por la vía civil.

Calculó que el procedimiento legal podría llevar entre cinco y nueve meses, por lo que existe la confianza en que el tema que responde al derecho humano que tiene toda persona de dar seguridad patrimonial a su pareja, independientemente de su género, sea sometido de nuevo a votación.

“Sólo que esta vez sería de manera abierta y de cara a la ciudadanía, como debe de ser en una democracia madura y participativa. Aquí el voto secreto no se justifica pues no está en peligro la vida de ningún diputado o diputada, además de que no se trata de una simple reforma, sino de una reforma constitucional”, añadió.

Aseguró que en caso de lograrlo, sería un hecho inédito en el país y sentaría un precedente para evitar que en futuro este tipo de temas que tienen que ver con los derechos humanos no vuelvan a ser votados en secreto.

La reforma fue sometida a votación el pasado 10 de abril y el pasado 15 de julio, en ambas ocasiones no logró los votos que se requieren para su aprobación y también en ambos procesos, los diputados yucatecos decidieron votar la iniciativa de manera secreta.