Muere de cáncer Dango Nguyen, actor de The walking dead

El actor Dango Nguyen, quien apareció en varios episodios de la tercera temporada de la serie The Walking Dead, murió a los 48 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

El actor también fue miembro del departamento de bomberos del condado Athens-Clarke de Georgia durante casi 20 años antes de iniciar su carrera en el mundo del entretenimiento.

“Dango fue un sargento con nuestro departamento cuando se fue a perseguir una carrera en la industria del entretenimiento y otros intereses. Pero, una vez que eres un bombero, siempre eres parte de nuestra familia. Y Dango fue un miembro muy bien conocido de nuestra familia”, informó el departamento de bomberos en sus redes sociales.

Conocido por su nombre artístico Dango Nu Yen, apareció en la serie sobre un apocalipsis zombie como un guardia de la ciudad de Woodbury, que trabajaba para “El gobernador”, un villano que peleaba con el protagonista “Rick Grimes”.

También participó en las series de The red road y Banshee, en un episodio de Meet the Browns y en otro de The Game, así como en The originals, con dos personajes: “Daywalker” y el padre de “Inadu”.

En su carrera, también figuran participaciones en MacGyver, Lodge 49, The Gifted, Star y Tell me your secret.