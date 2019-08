Taylor Swift se vuelve tendencia tras una noche de fiesta en bar

Taylor Swift comenzó las celebraciones antes de su participación en los Teen Choice Awards 2019 y fue grabada bailando en un bar este sábado por la noche.

La también nominada en la premiación que se está llevando a cabo en estos momentos interpretaba en el bar su éxito "You Need To Calm Down" mientras bailaba al ritmo de la música y visiblemente pasada de copas.

Dicha celebración fue compartida en las historias de Akeria Davenport quien acompañaba a la cantante y con la cual festejaba, no se sabe qué, pero mantenían buen ambiente.

En las historias de Instagram, de pronto, la intérprete de "Out Of The Woods" y nominada a 10 MTV Awards, se ve desorientada y alborotando su cabello, para continuar bailando sin pena alguna.

Rt a la Taylor Swift borracha para la buena suerte pic.twitter.com/mt8TTKXLF4 — (@dxancingwithyou) August 11, 2019

Taylor swift con resaca VS yo con resaca#TeenChoiceAwards pic.twitter.com/yqgqrWoCIf — (@rxmiswift) August 12, 2019