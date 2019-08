Rinden culto a víctimas de San Antonio

Ayer domingo se realizó una reunión en la iglesia cristiana "La Vid Internacional" de la colonia Villa Jardín de Lerdo en memoria de tres miembros de la familia Hurtado Guillén que fueron encontrados sin vida en una casa en San Antonio, Texas el pasado lunes.

Las fotografías de María Felícitas, José Guadalupe y Josefina, fueron colocadas al frente del culto religioso, mientras que sus seres queridos acudieron con vestimenta en color blanco para homenajear a quienes ya no están en el plano terrenal.

El pastor Mario Garza se dirigió a la familia y les dijo: "Recuerden que no están solos, pero aún como Jesús cuando se retiren a estar solas, no se queden ahí, recuerden que hay mucha gente que todavía los necesita, que hay mucha gente que todavía les dice: 'no se queden ahí, caminen porque los voy a seguir bendiciendo y hagan que la partida de los seres queridos sea una victoria en Cristo Jesús'".

Durante el acto, se recordó a María Felícitas, José Guadalupe y Josefina como personas muy generosas, trabajadoras, incansables y que siempre lucharon por salir adelante.

José Guadalupe, nació en el municipio de Gómez Palacio y se había jubilado hace unos cuatro años como profesor de primaria aunque también daba clases de baile. Trabajó primero en Cuatrociénegas y luego en el municipio de Monclova, Coahuila.

Su familia, narró que antes de su fallecimiento, el maestro "Lupito" de 56 años de edad, vivía en la colonia Las Cumbres de Lerdo con María Felícitas, su madre de 85 años y que también murió en la unión americana.

Ellos dos, eran inseparables. "Él cuidaba a mi abuelita, él estaba con mi abuelita siempre, eran un complemento, él con ella siempre", reveló uno de sus sobrinos.

Durante la predicación, a María Felícitas, el pastor la recordó como una mujer que nunca se detuvo y sumamente activa mientras que Josefina les dejó bonitos recuerdos pues cuando era visitada en su hogar en Estados Unidos, ella los recibía con mucho cariño y con algunos alimentos.

"Familia Hurtado Guillén, se vale llorar y se vale recordar a los seres amados, pero también recordemos que fueron personas de trabajo, personas como decimos en México, luchonas y de carácter.

Dios es el que les da fortaleza mis amados, Dios es el que les dará la fortaleza y aún con lo crudo que se está viviendo, ellos mismos les dirían a ustedes: 'levántense y caminen y sigan adelante' porque hay toda una generación en ustedes", expresó Mario Garza.

Al final del culto y después de algunas alabanzas y de dar lectura a varios versículos de la Biblia, la familia recibió muestras de cariño y de solidaridad, especialmente la señora "Lety", hermana de José Guadalupe y Josefina e hija de María Felícitas y quien rompió en llanto cuando varios de los asistentes se acercaron a consolarla, a darle palabras de aliento y un fuerte abrazo.

Cabe recordar que el Gobierno de Durango se encuentra apoyando a la familia para repatriar los cuerpos de María Felícitas y el maestro José Guadalupe a la región Lagunera.

Familiares esperan que esta semana concluyan los trámites consulares para traer de regreso a sus seres queridos y poder llevar a cabo el funeral.

En su momento, Luis Ernesto García, titular del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, declaró que ante la sensibilidad de este caso se habían "tomado cartas" en el asunto, a fin de que los parientes de las víctimas originarias de Lerdo no desembolsaran ni un peso para el traslado de los cuerpos.

En referencia al tiempo que tardaría el trámite de repatriación, el titular de la dependencia explicó que todo dependía de los peritos de Estados Unidos y de la fecha en que se expidiera el acta de defunción.

Los recuerdan