Los jeans estelares

Giorgio Armani dijo una vez que "los jeans representan la democracia en la moda", y no podría tener más razón. Esta prenda, considerada la más popular en el mundo, puede ser llevada por cualquier persona, sin importar su talla, edad, profesión o condición económica.

Desde marcas low cost hasta firmas de lujo, tienen una gran variedad de cortes, acabados y colores que facilitan la búsqueda del modelo adecuado. Y es que, además de versátiles, son muy cómodos y duraderos, por lo que pueden llevarse durante varias temporadas. Así lo considera la diseñadora Diane Von Furstenberg: "¿por qué los jeans son un clásico? Simplemente porque son atemporales y correctos".

Para estar a la moda y ampliar tu colección, te presentamos los jeans estrella de este 2019 y hasta el 2020. Además, te decimos a qué tipos de cuerpo favorecen y te damos las claves para combinarlos como toda una experta. Tú, ¿con cuál te quedas?

Si alguna vez te burlaste de los jeans que usaba tu mamá cuando eras pequeña, te tenemos una noticia: son la última tendencia en la moda. Los mom jeans, como se le conocen, se caracterizan por su tiro alto, por ser ajustados a la cintura y por llegar arriba del tobillo.

Famosas como Gigi Hadid y Kendall Jenner los lucen de la manera más sencilla, con una t-shirt o crop top y unos chunky sneakers. "Toda mujer puede hacer de unos jeans y una camiseta algo súper estilizado", considera el diseñador Phillip Lim, así que no te preocupes por verte demasiado casual.

Entre las cualidades que Yves Saint Laurent destacaba de los jeans está su poder de expresión. Esta prenda se vuelve diferente y personal a través de un estampado, bordado o parche. Firmas de lujo como Gucci llegan a vender diseños hasta en dos mil dólares sólo por tener alguno de estos detalles, aunque también cadenas como Zara y H&M se suman a la tendencia por un precio menor.

Ya sea con un bordado de flores o de algún animal, o parches de diferentes texturas o colores, busca un modelo que rompa con lo clásico. Incluso, tú misma puedes personalizarlo para asegurarte de que nadie más tenga un modelo igual.

Popularizados en los años setenta, los jeans de pata de elefante se caracterizan por su tiro alto y una gran campaña en toda la pierna. Este modelo resulta un gran aliado para las mujeres con hombros anchos, ya que ayudan a equilibrar la silueta. Asimismo por su volumen, son ideales para disimular las chaparreras.

Para conseguir un look retro, busca una camisa de manga larga con un estampado de paisley o geométrico y suma unas sandalias altas. O lleva un par sin tacón, sobre todo para quienes miden más de 1.70 metros.

Dicen que en gustos se rompen géneros, y con los jeans sucede lo mismo. Si bien hay quienes prefieren los estilos clásicos, otras mujeres apuestan por los modelos con detalles únicos y que luzcan a la última moda.

Los jeans desgarrados o con aberturas inferiores vuelven con fuerza al guardarropa de las más jóvenes y atrevidas con su look. ¿El motivo? Porque proyectan tanto rebeldía como un sentido agudo de la moda. De preferencia, busca un diseño en tono claro para que los detalles sean más visibles y procura que las aberturas no sean demasiado pronunciadas para que no te veas desaliñada.

Aun cuando los combat jeans también se destacan por tener un tiro alto, la diferencia principal es que su corte es amplio y recto en toda la pierna, es decir, no tienen campana o se ajustan al tobillo como los skinny. Se les conoce de este modo porque son holgados (por lo tanto, muy cómodos) y pueden o no tener bolsillos laterales.

Estos favorecen tanto a mujeres muy delgadas, debido a su volumen, como a quienes tienen muslos anchos. Por lo general, se acompañan de tops sin mangas y sneakers, aunque lucen muy bien con tops de cuello alto (igualmente sin mangas) y zapatos de tacón bajo.

Si bien el modelo boot cut es un clásico, esta temporada adquiere mayor popularidad. Este se caracteriza por ser ajustado a las caderas y los muslos, y tener una ligera campana en la parte inferior, justamente para llevarlo de manera cómoda con las botas. Es ideal para mujeres con muslos grandes, ya que al abrirse en el tobillo, estiliza la pierna. Como su nombre lo dice, es perfecto para usarse con unas botas, de preferencia de tacón medio y con una camisa blanca.