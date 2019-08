Gran actuación de México en Lima 2019

Los Juegos Panamericanos terminaron como comenzaron para México: con presea dorada y rompiendo marcas.

Hace 17 días, uno después de la inauguración, Paola Fregoso en taekwondo poomsae ganó la primera de oro; en la clausura, Alejandra Valencia cierra la participación con otra dorada, la 37 en la justa de Lima. La arquera se llevó la áurea en una final contra una representante de Estados Unidos, a la cual barrió por 7-3, teniendo una ronda perfecta: tres tiros en el 10.

Así acabaron los Juegos para los atletas mexicanos, quienes entregaron grandes cuentas. Unos Juegos que, sin lugar a dudas, quedarán como la mejor actuación de México -fuera del país- en la historia, con varias marcas rotas.

Tercer lugar, empatando lo logrado en los Juegos de la Ciudad de México 1955. Se quedó por encima de potencias como Canadá y Cuba, y rivales acérrimos como Argentina y Colombia. Más medallas de oro ganadas fuera de casa: 37, superando las 23 de Mar del Plata 1995. Más medallas totales: 136, por encima de las 133 logradas en la capital tapatía hace ocho años. Lo único no superado fue ganar más oros en la historia, que queda en los 42 de Guadalajara 2011.

"Creo que se demuestra que se puede, que no por ser mexicano no puedes ser bueno en... No sé, patinaje de figura, podemos ser buenos en todo lo que nos propongamos", dijo Valencia, quien cerró la justa con broche de oro.

Lo mismo demostró Horacio Nava, ganador este domingo de la medalla de plata en marcha 50 kilómetros. "Que esto sirva para demostrar que se puede a pesar de todo. Gobiernos van y Gobiernos vienen, sólo pido que se pongan de acuerdo", dijo el sargento primero, quien se despidió de los Panamericanos con cuatro metales en igual número de justas.

Última jornada, donde nada quedó a deber en unos Juegos que quedarán para la historia del olimpismo nacional.

Lo que viene para los atletas mexicanos, en su mayoría, será buscar la marca para ] los Juegos Olímpicos. Algunos irán a campeonatos mundiales a hacerlo, otros buscarán torneos nacionales e internacionales para lograrlo y algunos más esperarán a que su federación indique el camino a seguir

Los pocos que ya lo tienen, buscarán que el boleto logrado no se les quite, o por lo menos no se lo den sólo a los consentidos, que hay muchos en el deporte federado. Porque, al final, lo mejor del deporte mexicano son sus atletas, por encima de sus dirigentes, "y ellos lo saben", señala la norteña Valencia, ganadora de la última medalla de México en Lima.