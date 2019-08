Estafan con promesa de plazas

Ante empresas y trabajadores se ostentan como dirigentes sindicales, sus víctimas les llaman de otra manera; "estafadores", destructores de sueños y esperanzas, sencillamente porque abusando de las posiciones que ante el Seguro Social les brinda un sindicato, se dan a la tarea de pedir dinero a ciudadanos desempleados, a quienes les prometen conseguir una plaza laboral conscientes del engaño y de que ésta, nunca llegará.

Así operan desde hace años, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social sección 16 en Durango, quienes mediante este tipo de artimañas, y a pesar de ostentar un cargo en supuesta defensa de los trabajadores, siguen llenando sus bolsillos con dinero ajeno, cobijados por la sábana de impunidad que también durante años, ha protegido a este tipo de delincuentes.

En el crucero de la calle Francisco I. Madero y Matamoros del municipio Guadalupe Victoria, se tuvo contacto con tres, de las muchas víctimas que presuntamente han sido estafadas por una persona de nombre Pavel, actual funcionario en la sección 16 del Sindicato de Trabajadores del IMSS y quien años atrás laboró como radiólogo en la Unidad Médica 26 con sede en esta ciudad.

"En el 2014 me dijeron que lo buscara en el parque Sahuatoba en Durango", recuerda impotente Adrián Lozano, una de las víctimas. En ese lugar el señor Pavel me pidió 62 mil pesos, a cambio me daría una plaza en Servicios Generales en el IMSS 26 y como muestra del compromiso, me entregó un examen psicométrico que debía aprobar y que me permitiría lograr el empleo de manera más rápida y fácil.

Adrián, recuerda también lo que batalló para conseguir el dinero, cantidad que entregó a esta persona, quien efectivamente tenía y conserva un cargo sindical en la sección 16 del sindicato del IMSS, pero que luego de recibir el recurso se volvió puras evasivas. "La última vez que lo ví fue el 31 de mayo para que me firmara un pagaré por esa cantidad y si lo hizo, pero su firma no es la misma de otros pagarés que ha firmado", narró.

Estela González, jubilada del IMSS, acompañó a su sobrino Juan, en 2014, para meter papelería en Bolsa de Trabajo en la clínica 26, lugar donde se encontró con el señor Pavel quien le ofreció ayuda para conseguirle empleo a cambio de 20 mil pesos que le podía pagar en dos partes, aunque le aclaró que en un principio, el joven tenía que trabajar en turno nocturno.

Emocionada, sintiéndose afortunada, sin imaginar lo que le esperaba, Estela entregó la cantidad acordada al señor Pavel, a quien ya después, difícilmente podían localizar, por lo que acudió al área de Bolsa de Trabajo a cargo de una persona llamada Beto, quien al ser cuestionado del asunto, contestó molesto que no sabía nada, "yo no tengo nada que ver en eso", aclaró.

La señora Estela decidió darse por vencida. "Tengo miedo denunciar, hay mucha gente que ha sido estafada, de Rodeo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, pero no dicen nada por temor".

Irene Moreno, es otra de las estafadas. Esta dama primero le dio 20 mil pesos por acomodar a su sobrina la cual solo tenía estudios de preparatoria, pero este dirigente sindical la acomodaría como enfermera para lo cual él le conseguiría un título falso que le vendería en 18 mil pesos.

Cegada por la confianza, Irene pidió al señor Pavel que también metiera a su hija, para lo cual llevó algunos documentos y la cantidad de 45 mil pesos solicitados por este presunto vendedor de esperanzas.

Pasó mucho más del plazo concedido y nada ocurría, harta de tanta mentira y enterada de que los integrantes del sindicato se reuniría en la llamada junta de pleno, Irene se presentó en Durango, sede del evento, pero no la dejaron entrar, entonces con gritos, se hizo escuchar denunciando que el señor Pavel la había robado.

Así llegó con el doctor Morquecho, delegado del sindicato, a quien enteró de lo ocurrido, pero la respuesta del dirigente y representante de trabajadores del Seguro fue contundente; "mire, yo ya regañé a Pavel, pero también usted para qué le daba dinero", le dijo.

Irene se presentó ante el fiscal anticorrupción, un licenciado García, pero él reconoció que no la podía ayudar porque no tiene nombramiento, que posiblemente podría tenerlo el 15 de agosto.

Durante la plática con las tres personas en el crucero de Francisco I. Madero y Matamoros, se supo que en el proceso del engaño, salen a relucir pagarés con firmas apócrifas, títulos de enfermería general y radiología, como uno del Instituto Universitario Metropolitano, exámenes psicométricos que sólo debe tener el IMSS, incluso se asegura que en la clínica 26 de Guadalupe Victoria, varias personas ingresaron con documentos -títulos principalmente--, falsos.

Todo lo anterior, son parte de las herramientas para cristalizar el engaño y apoderarse del dinero ajeno, sin importar el daño ocasionado a gente que ve derrumbadas sus ilusiones y deseos de mejorar su condición de vida, ilícito ejecutado sin riesgo alguno de ser castigado y con la seguridad de seguir operando por estos representantes sindicales, amantes de lo ajeno.

