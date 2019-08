Reparación del daño, una deuda con mujeres

Las víctimas de feminicidio en La Laguna de Durango no tienen acceso a la reparación del daño debido a que todavía no hay recursos destinados para este fin.

Noel Ramírez Ochoa, coordinador regional de la Unidad de Atención a Víctimas, informa que son cinco casos de feminicidios los que tienen registrados, todos en etapa de investigación.

"Todavía no llegamos a las sentencias y todavía no llegamos en cuanto al a reparación del daño, pero sí se tendría que buscar que sea reparado el daño por los familiares o por el Estado, en esta caso ya entra ahí el fondo de la Comisión Estatal a Víctimas", dijo.

-¿Existe este fondo? se le preguntó.

"Existe el fondo, no lo hay todavía, existe el concepto pero no hay recurso", respondió.

A diferencia de un homicidio cuando sucede un feminicidio, por lo general, los hijos y las hijas se quedan en la orfandad, pues es el padre el que termina con la vida de la progenitora, o son madres solteras que no tienen más ingresos que los que generan con su trabajo. Así, de un día para otro, las y los menores no sólo se quedan sin padres, sino también sin casa y una seguridad económica.

En muchos de los casos, las abuelas maternas son quienes se ven obligadas a repetir el rol de madres, ahora con sus nietos, precarizando su calidad de vida, pues otro común denominador en estos casos es la pobreza.

En este sentido, el año pasado el Estado de Coahuila impulsó un programa para apoyar de manera integral a las y los huérfanos del feminicidio.

El apoyo consiste en la entrega de 65 pesos diarios por infante, una despensas bimestral, además de garantizar el acceso a la salud y la educación.

A diferencia del programa del vecino Estado, en Durango sólo se apoya con los servicios que tiene el gobierno.

"Tenemos convenio con al Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud, con el DIF para que se les proporcione a los hijos de las víctimas de este delito o de cualquier delito, la ayuda integral, puede ser tanto económica como en la educación o situaciones médicas".

Sin embargo el funcionario dijo que apoyo económico no reciben y desconocen si les entregan alguna despensa debido a que sólo hacen canalización.

Aún así, exhortó a las familias de las víctimas de feminicidio acercarse para tramitar su registro ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y acceder a los apoyos que la comisión brinda, así como iniciar el trámite para la reparación del daño con la intención de que en el momento en el que decidan crear la bolsa de recursos, tengan acceso.

El funcionario adelantó que próximamente se reunirán con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Petra Mejorado y el gobernador José Rosas Aispuro, para abordar el tema. En lo que va del año son 200 víctimas de diferentes delitos como violencia familiar, patrimoniales, homicidios, delitos sexuales, mientras que el año pasado fueron 350 por lo que en total atienden más de 500 Víctimas desde la creación de la oficina en La Laguna de Durango.

Víctimas de feminicidios