Mujer con discapacidad no puede acceder a apoyo

Para recibir apoyos de la Secretaría del Bienestar hay requisitos que se deben de cumplir, como el rango de edad.

Ángela Araceli Orona Ochoa es una mujer de 52 años y hace unos días acudió a las oficinas del Bienestar ubicadas en el Palacio Federal, en donde buscaba pedir información para ver si era o no candidata a solicitar un apoyo económico debido a su discapacidad.

Ella tiene poliomielitis desde su nacimiento y esto le ha impedido tener mayores oportunidades para laborar en cualquier empresa.

Dijo que acudió a la dependencia para pedir informes y recibir algún apoyo, dado que sabe que existen para personas con discapacidad, adultos mayores o estudiantes.

Informó que no reúne los requisitos para ser beneficiaria, ya que para recibirlo debe tener entre 3 a 29 años. "No puedo acceder a los apoyos por no cubrir el rango de edad".

Triste porque no puede obtener un apoyo, explicó que actualmente no tiene empleo y que vive con su tía, dado que no cuenta con ingresos para mantenerse por sí misma.

Mencionó que anteriormente sí trabajaba, pero que ahora le resulta más complicado colocarse debido a su edad y discapacidad.

Explicó que desconocía que existía una Red de Vinculación Laboral que facilita el conseguir empleo para quienes tienen una discapacidad.

Apuntó que de manera reciente acudió al DIF para recibir orientación laboral, por lo que la mandaron a una tienda de conveniencia para el puesto de cajera, sin embargo, ella teme que al manejar dinero sea presa de delincuentes, por lo que espera recibir otra oportunidad de trabajo.