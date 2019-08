Almada aplaude a sus jugadores

Doble mérito, otorgó Guillermo Almada a sus futbolistas tras la victoria ante el Puebla, reconociendo el buen juego que mostraron sus pupilos, sobreponiéndose a la inferioridad numérica.

El uruguayo expresó su satisfacción por el equipo que no dejó de correr a lo largo de los 90 minutos y se alzó con la victoria, a pesar de jugar medio tiempo con un hombre menos: "quiero felicitar públicamente a los futbolistas porque hicieron un gran esfuerzo, no es una tarea sencilla en el futbol de hoy, el jugar con un hombre menos, es una desventaja muy grande y los esfuerzos tienen que ser mayores, sobre todo en lo que intentamos nosotros, que es proponer y salir a buscar. Cambiamos un poco la metodología para el segundo tiempo, con transiciones rápidas, prácticamente no nos generaron situaciones, creo que en definitiva fuimos justos ganadores del partido", expuso.

Para Almada, la expulsión de Matheus Dória fue injusta y lo dejó sentir: "no me gustó la expulsión, siempre pedimos a los futbolistas que colaboren con los árbitros, porque estamos brindando un espectáculo, pero creo que estamos haciéndolo mal con el VAR, porque Dória no vio llegar al rival, además de que quienes hemos jugado al futbol, sabemos que para saltar nos impulsamos con los brazos, el rival viene por detrás, eso hace que se pegue con el codo, lamentablemente nos quedamos con un hombre menos", advirtió.

En su análisis de lo que ha pasado Santos durante el torneo, el charrúa consideró que los Albiverdes han ganado sus cuatro partidos, ante rivales de respeto: "Puebla salió a dar un espectáculo, salió a jugar, lo terminamos superando porque tuvimos una buena tarde, pero son rivales que estoy seguro que van a ganar muchos puntos, los equipos a los que hemos dejado atrás, Atlas estaba primero con nosotros, Juárez ganó en su casa, Chivas tiene una gran plantilla, cualquiera le puede ganar a cualquiera, hay mucha paridad, aunque hay equipos con planteles más numerosos, nuestra idea es tener siempre al cien por ciento a los futbolistas para enfrentar el resto del torneo".

Fiel a su costumbre, Almada no adelanta vísperas, se mantiene tranquilo y visualiza en el futuro, partidos de alta exigencia: "tenemos los pies sobre la tierra, cualquiera le puede ganar a cualquiera, hemos hecho cosas muy buenas, pero debemos seguir reafirmándolas, quedan rivales durísimos, vamos a ir a Necaxa debemos ir a tratar de ganarlo, respetando al rival, sabiendo que cualquier descuido nuestro puede costar", finalizó.

Cabizbajo, se marchó ayer el director técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá tras la derrota.

Solá aceptó que fue un domingo demasiado complicado para su escuadra, que tuvo superioridad numérica durante 45 minutos, pero no estuvo ni cerca de sacarle ventaja a esa situación: "no fue nuestra tarde, era un segundo tiempo más fácil que el primero, pero estuvimos "chatos, chatos, chatos", señaló, franco.

La Franja se acercó en el marcador antes de terminar el primer lapso, por lo que "Chelís" preparó una estrategia con el objetivo de lograr al menos el empate, pero la táctica simplemente se fue a la basura, ante un error cometido al iniciar la parte complementaria: "al minuto 46 ya habíamos cometido un penal, entonces todo lo platicado se va por la borda, acabamos con un medio de centro delantero, ya nada más empujando, era futbol de empuje, ya no el que practicamos o procuramos, eso no se vio en esta cancha", dijo.