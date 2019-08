Almada lamenta la expulsión de Dória

Doble mérito, otorgó Guillermo Almada a sus futbolistas tras la victoria que consiguió esta noche Santos Laguna ante la Franja del Puebla, reconociendo el buen juego que mostraron sus pupilos, sobreponiéndose a la inferioridad numérica.

El uruguayo expresó su satisfacción por el equipo que no dejó de correr a lo largo de los 90 minutos y se alzó con la victoria, a pesar de jugar medio tiempo con un hombre menos ante los poblanos: “quiero felicitar públicamente a los futbolistas porque hicieron un gran esfuerzo, no es una tarea sencilla en el fútbol de hoy, el jugar con un hombre menos, es una desventaja muy grande y los esfuerzos tienen que ser mayores, sobre todo en lo que intentamos nosotros, que es proponer y salir a buscar. Cambiamos un poco la metodología para el segundo tiempo, con transiciones rápidas, prácticamente no nos generaron situaciones, creo que en definitiva fuimos justos ganadores del partido”, expuso.

Para Almada, la expuslión de Matheus Dória fue injusta y lo dejó sentir: “no me gustó la expulsión, siempre pedimos a los futbolistas que colaboren con los árbitros, porque estamos brindando un espectáculo, pero creo que estamos haciéndolo mal con el VAR, porque Dória no vio llegar al rival, además de que quienes hemos jugado al futbol, sabemos que para saltar nos impulsamos con los brazos, el rival viene por detrás, eso hace que se pegue con el codo, lamentablemente nos quedamos con un hombre menos, sin ninguna intención de Dória, debemos mejorar en eso porque la idea es siempre terminar once en el campo”, advirtió.