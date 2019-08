Los penaltis para Chivas son coincidencia: Antonio Briseño

Guadalajara vuelve a estar inmerso en la polémica tras su victoria ante Atlético San Luis, donde gracias a dos penaltis (uno de ellos sancionado por el VAR), consiguieron un marcador más abultado.

Antonio Briseño, quién recibió la falta de la primera pena máxima tiene claro que nada es regalado y, con ayuda del video arbitraje, no hay motivos para dudar del cuerpo arbitral.

"Ahí está el VAR, ¿no? Si lo marcan es porque lo están viendo ocho personas, el árbitro, los banderas, los de arriba que yo veo que son cuatro, si lo marcan es por algo. Estamos generando oportunidades, estamos en el área, creamos jugadas. Si dicen que al Guadalajara siempre se le va a poner 'le están dando cosas', pues no, hay tantas personas que están ahí. Si me dices no hay VAR, bueno, ahí siempre va a haber la discusión, pero cuando hay VAR ¿Qué más pueden decir?".

En el futbol, siempre existe la idea de los favoritismos, sobretodo tratándose de los equipos grandes. El defensa central es consciente de haber sido favorecidos por las más recientes decisiones arbitrales, pero también asegura que el conjunto rojiblanco pone de su parte para que así sea.

"No se lo dan. Cualquier equipo que llega al área le hacen penal. Nosotros estamos llegando, estamos generando esas oportunidades. Estamos más próximos a que nos marquen penales porque estamos en el área, si no llegas al área ¿Cómo te van a marcar penal? Ya que digan que Guadalajara es un equipo grande y le marcan penales, pues es coincidencia y es parte del futbol".