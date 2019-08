Hombre enmascarado provoca pánico en centro comercial de Houston

En el caso de esta tarde en Houston, la policía dio a conocer que un hombre con máscara se trepó a una de las mesas en el área de restaurantes y comenzó a amenazar con quitarse la vida.

"A eso de las 3:15 de la tarde un hombre blanco de unos 20 años subió y bajó escaleras, se puso una máscara roja y comenzó a hacer amenazas de quitarse la vida", informó la Policía de Houston.

Los investigadores informaron que ya están revisando el video de cámaras de seguridad del centro comercial, a fin de identificar al sospechoso, que escapó. De acuerdo con la Policía, el sospechoso podría enfrentar cargos por amenaza terrorista.

A la hora del incidente, los asistentes al mall comenzaron a correr asustados y gritando. Algunos paseantes mostraron evidente histeria al momento de los hechos.

En la estampida, un joven de 16 años y su madre resultaron heridos.

La Policía señaló que no era para menos, ya que la población está asustada tras el ataque terrorista del pasado fin de semana en El Paso.

Agentes del orden y elementos de seguridad del centro comercial cerraron el establecimiento luego del incidente porque en la huida, algunas personas dejaron sus pertenecías.

El hecho ocurrió cuando cientos de personas estaban en el centro comercial comprando útiles escolares por el regreso a clases este lunes y aprovechando el fin de semana libre de impuestos en compras por regreso a clases.

