Agrada a La Volpe desempeño de Toluca, pero lamenta derrota

El argentino Ricardo La Volpe, técnico del Toluca, consideró que su equipo mejoró en actitud y funcionamiento en la derrota 0-1 ante América, pero que todavía le falta corregir aspectos para ser ese equipo que busca ser en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol.

“Le dije a mis jugadores que hoy me gustó la actitud, la mentalidad que tuvieron; se jugó, para mí, muy bien. No se culminaron algunas jugadas, es cierto, hay que mejorar, hay que tomar en los entrenamientos trabajo más específico, que sean más claros los centros, pero bueno, así es el futbol, y hay que levantar la cabeza, no hay de otra”, declaró.

En conferencia de prensa, admitió que Diablos Rojos careció de ese último pase para dejar con ventaja al compañero frente al marco rival.

“Hoy fue un equipo que me gustó en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente, trató de manejar bien la pelota. Nos está faltando el toque final, nos están faltando ciertos detalles que a veces definen las rachas”, apuntó.

Explicó que, además, tuvieron un descuido que les costó el resultado, algo que ante un cuadro como el capitalino es imposible de cometer, porque la factura puede ser costosa, tal y como sucedió.

“Lamentablemente hubo un descuido en un tiro de esquina, no podemos dejar a un rival como Renato (Ibarra) mano a mano, nos descuidamos. En esa jugada, considero que nos faltó un poquito más de atención, y desafortunadamente nos meten el gol”, estableció.

Sobre la labor del silbante Jorge Isaac Rojas, explicó que se dio una acción en la que el delantero colombiano Felipe Pardo recibió una entrada muy fuerte por parte de Carlos Vargas, cuando enfilaba solo a la portería, pero que no se castigó porque había fuera de lugar, algo que no comprendió.

“Si hay una agresión, aunque haya un fuera de lugar, es una agresión. La patada estuvo, era expulsión si no hubiera estado fuera de lugar, (pero) el arbitraje no justifica para nada el resultado del partido”, sentenció.