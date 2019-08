La revancha de Khloé Kardashian

La fama y fortuna de la familia Kardashian se dio por mostrar su intimidad a millones de personas en el mundo, pero desde hace algunos años, cada una de sus integrantes apuesta por la belleza y la vida saludable como parte del negocio.

Eso se ve en la apariencia que hoy cada una de ellas da de su vida en la tv y las redes sociales, la cual dista mucho de cómo lucían hace una década.

Ante esto, surge la pregunta de si este cambio realmente se debe a la vida saludable y llena de rutinas de belleza que muestran y de las que tienen millonarios negocios.

El caso más reciente y evidente es el de Khloé Kardashian. Tras lidiar con su peso durante toda su adolescencia y parte de su edad adulta, desde hace un par de años muestra un cuerpo fit, torneado y ejercitado.

Incluso ha llevado esto a un reality show llamado Body revenge, cuya tercera temporada iniciará el 13 de agosto por el canal E!, en el que ayuda a gente con baja autoestima y problemas de alimentación a llevar una vida saludable, tener un cuerpo envidiable y poder "vengarse" de aquellos que se burlaron de ellos.

Khloé, quien tiene 35 años y es madre de una niña, luce muy distinta a cuando tenía 25, los cambios en su cuerpo son evidentes y aunque se ha cuestionado mucho acerca de su actual apariencia, la gente alrededor de ella afirma que se debe al ejercicio y los hábitos alimenticios.

Eso es lo que aseguró Simone de la Rue, "healty coaching y personal trainer" de Khloé, quien además forma parte del equipo de especialistas del "reality Body revenge" y que ayudó a que la Kardashian perdiera el sobrepeso que le generó su embarazo.

Simone estuvo durante todo el embarazo de Khlóe e incluso fue quien guio a la estrella de televisión para que se ejercitara durante los meses de gestación.

"Khloé es muy disciplinada, se podrán decir muchas cosas, pero la gente ha sido testigo de su evolución porque su vida está muy expuesta y ha visto cómo su cuerpo se ha transformado poco a poco con ejercicio y determinación, y eso es lo que busca mostrar a través de este nuevo programa, demostrar que no se necesitan de miles de dólares para cambiar, sólo se requiere de determinación", señaló.

Entonces, según De La Rue, ¿cuál es el secreto para que Khloé luzca actualmente diametralmente distinta a hace una década?

"Ella tiene un entrenador, un chef, una niñera. Todas las cosas maravillosas que ayudan y que, obvio, facilitan mucho las cosas, pero obviamente, nada de eso serviría sin el trabajo duro y la persistencia, y Khloé siempre ha sido muy decidida en todo lo que hace", comentó.

Para la entrenadora de celebridades, lo más importante en esta integrante de las Kardashians es que considera que el gran cambio de Khlóe provino de su mente, de querer estar mejor y sentirse mejor, pues afirmó que el gran paso para un cambio en cualquier persona es tener una buena autoestima.

"Creo que ella desde hace algunos años tomó la decisión de cuidarse a sí misma y eso ha hecho que se dé el tiempo necesario para dedicarse a lucir bien física y mentalmente, y los resultados están cada que le toman una foto o sale en televisión".

Más de Khloé