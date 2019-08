Daniela Spalla saca nuevo tema

Luego del sencillo Si te alejas, con el que sorprendió a sus seguidores Daniela Spalla trae un nuevo tema con un ritmo completamente nuevo, que invita a bailar y disfrutar. Se trata de Te veo a la salida.

Sobre el nacimiento de la canción comenta la cantante en un comunicado: "Hace poco, unos días antes de entrar al estudio a grabar, me puse a jugar con círculos armónicos y de repente se me vino la melodía del coro de "Te Veo A La Salida". Unos minutos después, vino el verso y me entusiasmé mucho con lo que estaba saliendo".

Spalla presenta dicha melodía como segundo sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio, el tercero, que verá la luz a principios del próximo año, el cual está trabajando integralmente con el reconocido Adan Jodorowsky.

En el video que dirigió Salomon Simhon pueden verse a los icónicos bailarines del salón de baile de la Ciudad de México "Patrick Miller" donde, con una pelea de baile luchan por el amor de una chica, que protagoniza Daniela Spalla.

El video busca ser un homenaje a la estética visual de los años ochenta novente; puede verse a Spalla en una divertida coreografía y acciones con los bailarines como hasta ahora no se le había visto.

Daniela se presentará el próximo primero de septiembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, con un show completamente nuevo, en el que además del repertorio completo del disco Camas Separadas, ofrecerá los nuevos temas Si te alejas y Te veo a la salida con un formato completamente diferente a lo que había estado entregado en sus anteriores shows, y con invitados especiales.

El show está a poco más del 50 por ciento vendido y los boletos se pueden adquirir en taquillas del teatro o por el sistema Ticketmaster. Daniela continuará girando por diferentes ciudades del país.