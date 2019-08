pequeñas especies

LA REGLAMENTACIÓN EN LOS ANIMALES

Cuando escucho a los clientes sobre las malas experiencias que han tenido con sus mascotas cuando las atiende gente sin escrúpulos, me da tristeza de cómo pueden engañar a las personas que confían en ellos, equivocadamente llevan a su mascota con pseudo profesionistas donde realizan diagnósticos erróneos, tratamientos equivocados o cirugías irresponsables. Este tipo de gente no tiene la menor idea de lo que es la medicina veterinaria, tal vez alguna vez trabajaron en una clínica o participaron en una campaña de vacunación y ahora realizan "trabajos" por su cuenta sin que nadie los supervise ni reglamente, aplican vacunas sin el conocimiento del manejo de biológicos, indebidamente a cualquier persona le venden vacunas en las farmacias veterinarias o dan tratamientos porque así lo vieron y se creen con los conocimientos necesarios para atender a un "animal".

Esta reglamentación en algunos países como el nuestro tiene décadas utilizándose con excelentes resultados. En nuestro Estado, será un éxito siempre y cuando esté realizada responsablemente y supervisada con la participación de los diferentes sectores de salud gubernamental, asociaciones y colegios de veterinarios, verdaderos profesionales en el ramo. Entonces, desaparecerán cantidad de establecimientos, albergues, campañas y pseudo profesionistas que se encuentran engañando a las autoridades y al público.

Que importante es la campaña de esterilización en perros y gatos, es motivo de apoyar y alentar este tipo de programas, claro que aún falta afinar detalles, es sorprendente ver a la velocidad con que realizan las cirugías de unos cuantos minutos, desafortunadamente faltan aspectos del protocolo de antes y después de la cirugía como análisis o consulta previa, carecen de material y quirófano estéril, utilizar una vía venosa en la cirugía para aplicación de suero y medicamentos básicos, llevar un seguimiento en el post operatorio que es lo más importante de una cirugía, ver la calidad de vida del paciente recién operado, verificar si presenta infección, dolor, fiebre, come o está sufriendo o aún vive.

Sé que los tiempos cambian y ahora se utiliza lo más rápido y barato, pero jamás se podrá permitir métodos que pongan en riesgo la salud y el sufrimiento de los animales, es por eso la importancia de la reglamentación del cuidado y salud de los animales.

Es recomendable que siga con su veterinario de siempre, el se encuentra establecido y sobre todo cuenta con años de experiencia, y lo más importante, que está ligado sentimentalmente a su mascota (también los veterinarios tenemos sentimientos); si aún no cuenta con uno, ¿cómo escogerlo?

De preferencia, que pertenezca a una asociación de especialistas en perros y gatos, que se encuentre avalada a través de un Colegio de Veterinarios a nivel nacional, eso significa que se encuentra titulado con cédula profesional, establecido en un local adecuado para ejercer su profesión, actualizado y con vigencia de SAGARPA, y sobre todo, con un código de ética, no cualquier profesionista es miembro de una Asociación.

• Que garantice su trabajo. Su veterinario siempre responderá a cualquier duda o inconformidad por pequeña que sea.

• Que se encuentre actualizado, que asista a congresos nacionales y regionales, incluso internacionales, que lo demuestren sus diplomas en la sala de espera.

• Que sea claro y transparente en su diagnostico, estamos obligados a dar una amplia explicación sobre la enfermedad y el tratamiento para su mascota.

• Tener una lista de precios sobre los diferentes servicios de la clínica, así como la expedición obligatoria de factura de honorarios, contar con la papelería con cédula y folio de los certificados de vacunas que se expida.

• Contar con una buena presentación en su forma de vestir y en su lenguaje, es importante que los valores se vean reflejados a simple vista.

• Tener el equipo adecuado de trabajo, así como el instrumental necesario, biológicos y stock de medicamentos.

Tal vez usted piense que consultar a un especialista con estas características tiene un costo elevado, pues no, todo lo contrario, los precios de una Asociación siempre se tratan de homologar y sobre todo de no caer en el abuso ni en el engaño, es importante que la gente se dé cuenta de que un charlatán siempre estará cobrando más que un veterinario establecido. El no establecido que atiende urgencias cobrará diez veces más, se aprovechará de la gravedad de la situación, no realizará el seguimiento del paciente atendido durante la noche y si le habla para que vea a su mascota que no mejora, él sencillamente le dirá: ¡Llévelo con su veterinario de siempre!