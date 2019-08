Esperan por años pavimentación en la colonia Ejidal Deportiva de Matamoros

Habitantes de la colonia Ejidal Deportiva, en Matamoros, llevan al menos 10 años esperando a que les cumplan con la promesa de pavimentar sus calles, incluso en algunos puntos también es necesario la ampliación de la red eléctrica, pues para tener el servicio de electricidad tuvieron que "correr" un cable, de aproximadamente 100 metros.

Mencionaron que en dos ocasiones durante las campañas políticas les prometieron la pavimentación, pero terminaron las administraciones y no pasó nada. Sólo una o dos calles que corren de lado del Centro hacía ese sector tienen pavimento, pero también tiene sus "detalles".

Reiteran que pese a encontrarse relativamente cerca del área del Centro, el sector se encuentra olvidado y cada vez que llueve se estanca el agua. Para emparejar un poco las calles, ya que se forman algunos pozos, los mismos vecinos colocan tierra o escombro.

"Pues yo tengo 10 años viviendo aquí y ya había casas me acuerdo que (Raúl) Onofre vino cuando andaba en campaña y nos dijo que ahora si se iba a pavimentar, terminó y nada, luego vino Juan Carlos (Ayup), pero tampoco, yo creo que porque nomás duró un año, pues no se pudo y ahora con este (alcalde Horacio Piña), pues la verdad que no vino, pero las vecinas que juntaban a la gente ahí en la esquina, decían que le iban a decir, lo de la pavimentación, pero pos' no han dicho nada", dijo una de las señoras.

Detalló que sí cuentan con la red de drenaje y con el servicio de electricidad, aunque en algunos puntos de la colonia quedó inconclusa pues faltan algunos postes y hay domicilios en los que tuvieron que "correr" un buen tramo de alambre para conectar la luz.

Recientemente también se registró una plaga de garrapatas, pero acudió personal de Salud para fumigar y quedaron de regresar en unos días.