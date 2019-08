Ante falla, subroga IMSS tomografías

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 del IMSS se ve en la necesidad, de momento, de subrogar una parte de los estudios de tomografía que se realizan porque se descompuso un accesorio del único tomógrafo con el que cuentan, pieza fundamental para hacer estudios conocidos como "de contraste". Debido a lo anterior se subrogan en promedio 30 tomografías diarias, de contraste.

La subrogación consiste en delegar la realización de estos estudios a proveedores de este servicio que son externos al IMSS (que pueden ser clínicas, hospitales o laboratorios privados) mientras se soluciona el problema de la pieza.

Según datos oficiales del IMSS, en condiciones normales este tomógrafo del Hospital de Especialidades 71 del IMSS produce mil 400 estudios mensuales pero en julio bajaron a 853 estudios, es decir, el tomógrafo no paró de realizar estudios pero no todos pudieron ejecutarse. El aparato produce dos clases de estudios: Simples o contrastados, fueron éstos últimos los que no pudieron realizarse.

"La diferencia es el tipo de estudio, por la razón del accesorio que está fuera de servicio y que se trata del inyector que se utiliza para utilizar el medio de contraste, mismo que sirve para visualizar órganos en circunstancias especiales tal es el caso de, por poner algunos ejemplos, una tomografía de tórax donde se quiere ver la circulación pulmonar o cardíaca, o un estudio de cráneo para visualizar la circulación neurológica o en el caso de padecimientos como tumores, definir bien el sitio", explicó María Guadalupe Villa González, directora médica de la UMAE 71 del IMSS.

Villa González dijo que los estudios considerados más urgentes o necesarios para un diagnóstico inicial se subrogan por el momento con base a lo que digan los médicos que tratan a los pacientes: "Los médicos dictan la premura con la que se tienen que hacer los estudios", mencionó.

Respecto a la falla del accesorio del tomógrafo que ocurrió en el mes de julio, se reportó al proveedor para que se pueda reponer el componente electrónico como las tarjetas dañadas, por lo que esperan que en unos 15 días se puedan reactivar los estudios de tomografías de contraste.

"No hay de nuestra parte una omisión porque se contactó al proveedor, reparar este componente cuesta unos 250 mil pesos, además la Dirección General ya gestionó un tomógrafo adicional a este único pues sí se justifica contar con otro más cuando menos en base a la demanda de los servicios", mencionó Sergio Nevárez Rodríguez, director administrativo de la UMAE 71.

La doctora Villa comentó que el IMSS cuenta con un contrato vigente de servicios subrogados: "No se deja descubierto porque a la par que tenemos esta situación de la falla contamos con un contrato de servicios subrogados para continuar con la atención, en promedio se programan 30 estudios diarios subrogados a diferentes proveedores que deben responder en las siguientes 24 horas", dijo.

