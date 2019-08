Consideran inviable proyecto de acueducto

Juan Fraire de la Cruz, sexto regidor y productor en el ejido Álvaro Obregón de Lerdo, consideró que el proyecto del acueducto y la potabilizadora de la presa no es viable porque además de ser muy costoso, si no llueve en la parte alta habrá poca captación de agua para las presas, lo que representará un problema de abastecimiento.

"Es un buen objetivo llevarle agua limpia a las tres ciudades pero el problema de las presas es que si no llueve en la parte alta, no tenemos agua y para su conocimiento, las presas deben estar a un 80 por ciento para asegurar dos ciclos agrícolas, si en tres años no llueve no tendríamos con qué potabilizar ni con qué sembrar y recordarles que esa agua es una dotación que nos dio el señor Lázaro Cárdenas al darnos nuestras tierras, viene junto con nuestro derecho de agua, esa agua es para siembra", dijo.

El edil exhortó nuevamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a retomar el Plan MEVA "Agua para La Laguna", propuesto hace muchos años por Mario Enrique Vázquez Ávila y que pretende abastecer agua a la región al traer el vital líquido de los ríos de Sinaloa y Sonora que desembocan en el mar.

Es una propuesta similar al Plan Hidráulico del Noroeste (Plhino), sin embargo, MEVA surgió mucho tiempo atrás.

"El Plan MEVA es hasta ahorita la única alternativa factible porque es un agua que viene del río San Lorenzo y se regresa al mar. Nosotros como productores les pedimos que lo valoren y retomen el plan porque esa agua no la utiliza nadie, se regresa al mar, nada más es cuestión de perforar la sierra", agregó.

Para el exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en el municipio de Lerdo el Plan MEVA es el único proyecto que puede dar una solución al desabasto de agua en la Región Lagunera.