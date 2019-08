Advierten posible subejercicio de recursos en el Gobierno federal

El dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, dijo que es claro que el Gobierno federal incurrirá en un subejercicio, en el presupuesto para el campo, pues están prácticamente en el octavo mes de año y los programas no se han aplicado.

Dijo que en el 2018 se autorizaron 76 mil millones, en el 2019 inicialmente se habían aprobado 57 mil millones de pesos, pero con las presiones de la organización se autorizaron 8 mil millones de pesos más, es decir quedó en 65 mil millones, pero a cuatro meses de que concluya el año, no se ha ejercido, tal vez ni una tercera parte, pues los programas siguen "atorados".

"Se metieron a hacer programas y diseñar cosas diferentes y lo malo es que estamos en agosto y no se ha bajado, casi nada, por ejemplo tenemos el Progan, y todavía no hay nada, al apoyo a los productos a la canasta básica, en el Programa de Sanidad Vegetal, nos habían autorizado 22 millones de pesos y luego nos salieron con que nomás nos iban a dar 7 millones, por el recurso se iba a reorientar al sur para el combate a la mosquita del mediterráneo", especificó.

También hace días se enteraron es que en la Financiera Rural, se les cobrará un interés del 16% "parejo", cuando antes les otorgaban créditos con 6% a hombres y 5% las mujeres.

"Las organizaciones campesinas no están protestando por más recursos, solo están pidiendo que se aplique el presupuesto que ya está asignado y desde el momento en que los recursos no bajan, pues claro que se incurrirá un subejercicio. Sabemos que en administraciones anteriores se cometieron muchas irregularidades, que causó que la gente, votara por la alternancia, pero ya habíamos tenido dos administraciones de alternancia y las cosas no habían estado tan mal".

Preocupa