Analizan compra de nuevas unidades

Transportistas analizan alternativas para la compra de camiones con agencias y empresas arrendadoras, a fin de que el gobierno del estado de Durango apoye con parte del financiamiento a manera de préstamo.

Raúl Martínez Caldera, secretario general del Sindicato de Rutas Urbanas adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que están de acuerdo con la modernización del transporte público en La Laguna de Durango, pero no con la implementación del sistema metropolitano de transporte Metrobús.

"No queremos nada regalado, queremos que nos apoyen con créditos blandos, con un interés bajo, para lograr una amortización completa en el transporte urbano, de hecho tenemos la confianza del anuncio de nuestro presidente de la República sobre la cancelación del Metrobús, así que hemos estado visitando agencias de autobuses para obtener los mejores planes de financiamiento, para que el equipo satisfaga las necesidades del usuario y los gastos de operación y la amortización del equipo", comentó.

Aseguró que, en este sentido, se han tocado puertas en arrendadoras o quien pueda financiarles, pero insistirán en que tanto la propia federación como el gobierno del estado les pudieran apoyar.

Respecto a que los recursos del Metrobús no pueden ser reetiquetados, Raúl Martínez Caldera dijo que ellos tienen entendido que esos recursos, que vienen del Banco Mundial en apoyo a los sistemas masivos de transporte, se pueden solicitar por diferentes ciudades y estados, pero de no ser factibles no serían autorizados.

El transportista de La Laguna de Durango dijo que, de presentarse el proyecto con claridad y aforos, a detalle, podrían considerar valorar el Metrobús, sin embargo, insistió en que se necesitaría dialogarlo y proponer.

"Se nos debe de reconocer nuestra propia experiencia, cómo hemos satisfecho la necesidad del usuario durante todos estos años, a lo mejor con algunas carencias que debe haber, pero lo hemos satisfecho, y estamos dispuestos a mejorarlo, a renovarlo, y a escuchar las sugerencias del propio usuario", comentó el concesionario de la CTM de Gómez Palacio.

Consideró que los tiempos cambian y que se pueden adaptar a la nueva tecnología, pero de acuerdo a sus propios ingresos, pues dijo que esto cuesta mucho dinero, que no tienen.