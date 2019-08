Retorna Rebecca Jones al teatro

Con total ánimo y felicidad, la actriz Rebecca Jones está lista para incorporarse a la obra de teatro Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, bajo la producción de Rubén Lara, luego del tratamiento que recibió debido al cáncer de ovario que enfrentó.

"Estoy muy bien. El cáncer es una palabra que causa temor en la gente y naturalmente todo el mundo pone cara de muerte cuando le dicen algo así, pero es muy importante que sepan que sí es una invasión a tu cuerpo muy fuerte, pero también depende mucho del grado que te dé.

"Mi grado no fue tan avanzado, fue un III B. Es una cosa de suerte, porque cada quien tiene su momento o hasta que Dios diga, así yo veo la vida. Yo no vivo con miedo, porque me dicen 'el cáncer regresa', y sí; pero si lo piensas, yo no vivía con él pensando que me iba a dar y me dio", comentó la actriz de 62 años en entrevista.

Jones compartió que ha sido constante en las revisiones sobre su estado de salud, y prueba de ello es que tanto en agosto del año pasado como el 30 de este mes le harán un nuevo PET (tomografía de emisión de positrones), aunque ya se encuentra totalmente limpia.

A principios de 2018, la estelar de la telenovela Cuna de lobos fue diagnosticada con cáncer de ovario, por lo que se sometió a una operación y posteriormente comenzó con una serie de quimioterapias.

"El cáncer lo deseché a la mitad de su tamaño con la primera quimio. Para la cuarta, ya no tenía nada, pero a la octava dije: '¿Por qué me siguen poniendo más?' Lo que pasa es que son tumores muy agresivos".

En fecha reciente terminó de grabar la tercera temporada de la serie La casa de las flores, así como su interpretación de "Margarita Cánul" en la telenovela Doña Flor y sus dos maridos.