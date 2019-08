Confiesa 'Thor' su mayor preocupación

Aunque en el papel de "Thor", no le tiene miedo a nada, en la vida real si hay algo que le agobia y es quedarse sin trabajo.

Como es sabido en abril pasado la saga de los Vengadores llegó a su fin con Endgame y aunque Chris Hemsworth todavía hará una película más en los zapatos del "Dios del trueno", le ha dado pánico por su futuro laboral.

"Después del tour promocional de Vengadores tuve un momento real en el que dije, 'Oh, ¿y ahora qué? Estoy sin empleo", menciona Hemsworth en una entrevista con el podcast Men's Health Strength Sessions.

Enseguida, el actor dice que cayó en lo que muchas personas terminan por hacer, preocuparse por el futuro descuidando el presente.

"Pero después pensé: 'Este es el problema. Si sigues mirando hacia adelante sin disfrutar el ahora, entonces simplemente te lo vas a perder".

Por tal motivo, el australiano se ha tomado unas merecidas vacaciones para disfrutar de su presente al lado de su esposa, Elsa Pataky y sus tres hijos Indian Rose, Tristan y Sasha. Les dedicará cerca de seis meses.

"Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy a quedar. Me voy a tomar libres los próximos seis meses para pasar tiempo con mis hijos y mi esposa. Me voy a dedicar a preparar la comida, y a llevar a los niños al colegio y recogerlos", comentó el histrión.

A lo largo de esos meses, Hemsworth de igual manera va a encargarse de supervisar las obras de una gran mansión que la pareja se está construyendo en Byron Bay, donde viven desde hace cinco años.

"Le dije a mi esposa que me tomaría un descanso para estar más pendiente de las obras de mi casa. Es posible que extienda este tiempo hasta los doce meses solo para estar aquí y poder implicarme más", comentó.

El retiro temporal de Hollywood es algo ha estado en la cabeza del actor desde hace tiempo.

Hace dos años, el actor ya dijo que Pataky había sacrificado más que él en términos laborales.

"Le gustaría que diera un paso atrás para estar en casa más tiempo con los niños. Por supuesto, es algo que yo también quiero, pero creo que estoy en un punto crucial de mi carrera en el que tengo que pensar en el largo plazo o se me va a escapar".

Chris Hemsworth nació en Melbourne, Victoria, Australia. Describiendo su infancia, el actor afirma:

"Mis primeros recuerdos son en los ranchos de ganado en el Outback, y luego me trasladé a Melbourne. Ciertamente la mayor parte de mi infancia fue en Melbourne, pero probablemente mis recuerdos más vívidos eran de allí, (en Bulman)".