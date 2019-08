No es viable acueducto: regidor

Juan Fraire de la Cruz, sexto regidor y productor del ejido Álvaro Obregón de Lerdo, considera que el proyecto del acueducto y la potabilizadora de la presa no es viable porque además de ser muy costoso, si no llueve en la parte alta habrá poca captación de agua para las presas, lo que representará un problema de abastecimiento.

"Es un buen objetivo llevarle agua limpia a las tres ciudades, pero el problema de las presas es que si no llueve en la parte alta, no tenemos agua y para su conocimiento, las presas deben estar a un 80 por ciento para asegurar dos ciclos agrícolas, si en tres años no llueve, no tendríamos con qué potabilizar ni con qué sembrar", dijo.

El edil exhortó nuevamente a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a retomar el Plan MEVA "Agua para La Laguna", propuesto hace muchos años por Mario Enrique Vázquez Ávila y que pretende abastecer agua a la región al traer el vital líquido de los ríos de Sinaloa y Sonora que desembocan en el mar.